40 Jahre sind eine lange Zeit. „Ich habe es aber nie bereut“, kann Roland Stiller sagen. Er tourt seit 1978 - mit einem Jahr krankheitsbedingter Pause - an jedem 5. und 6. Dezember als Nikolaus durch das Land um Laa. Und er hätte wohl selbst nicht gedacht, dass eine einst spontan getroffene Entscheidung sein Leben derart prägen wird.

„Damals hat mich eine Freundin gefragt, ob ich nicht für die Pfadfinder den Nikolaus machen könnte. Ich habe Ja gesagt, und wie bei jedem anderen Verein auch bist du damit erledigt!“, muss Stiller lachen.

Seither macht er sich im Auftrag der Pfadfindergruppe auf den Weg, um Kindergärten und Volksschulen in der Umgebung sowie die Sonderschule in Laa zu besuchen. Aber auch das Pflege- und Betreuungszentrum in Laa, die Turnerkinder des Turnvereines und Hausbesuche stehen rund um den Nikolotag auf dem Programm.

„Die Geschenke der Kinder sind größer geworden. Über Sackerl mit Naschereien freuen sich aber immer noch alle Kinder.“ Roland Stiller, seit 40 Jahren als Nikolo unterwegs

Seine größte Motivation sind in all den Jahren die Kinder geblieben, denen er die Geschichte des Heiligen Nikolaus näherbringt und für strahlende Gesichter sorgt. „Die Kinderaugen, die besondere Atmosphäre - das ist es, was ich am Schönsten finde“, schwärmt Stiller. Dabei trifft er bei seinen Besuchen auf viele bekannte Gesichter. „Viele Eltern, die mich heute buchen, kannte ich schon als Kinder. Manchmal bin ich auch schon bei den Enkerln unterwegs!“

In all den Jahren hat sich das Bild des Nikolos drastisch verändert. „Was mir gefällt, ist, dass sich die Kinder heute nicht mehr fürchten. Ich hatte noch große Angst, als ich klein war“, erinnert sich Stiller. Und er legt alles daran, den Kleinen auch den Respekt vor dem Krampus zu nehmen. „Da hat sich vieles verändert. Ich war in jungen Jahren selbst als Krampus unterwegs“, kann sich Stiller noch gut an wildere Zeiten erinnern. Mittlerweile sind die Krampusse aber freundlicher geworden - auch jene, die mit ihm die Kinder besuchen. „Ich erzähle den Kindern dann immer, dass ich nur ganz brave Krampusse mitgebracht habe. Das dürfen die Kinder aber nicht weitersagen“, verrät Stiller seinen Trick. Und wenn die Kinder dem Krampus dann die Hand geben oder sogar gemeinsam mit ihnen fotografiert werden, ist das Eis endgültig gebrochen.

Stiller will den Kindern als Nikolo mit seinen Geschenken eine Freude machen, aber ihnen auch vermitteln, wie schön es ist, wenn man selber etwas herschenkt. Dass er bei seinen vielen Besuchen auch schon lustige Situationen erlebt hat, liegt auf der Hand: „Eine betagte Dame im Pflegeheim wollte mich mit meinem goldenen Stab verhauen“, schildert er eine Begebenheit. Und auch die Kinder konnten ihn immer wieder überraschen: „Ein Kind hat mir mal zum Namenstag gratuliert, da war ich schon erstaunt!“

"Ich mache weiter!"

Wer so lange dabei ist wie Roland Stiller, dem fallen im Laufe der Jahre auch Veränderungen auf: „Die Geschenke für die Kinder sind größer geworden“, weiß er. Doch die Dauerbrenner unter den Geschenken kommen nie aus der Mode: „Die Kinder freuen sich noch immer über ein Sackerl mit Naschereien.“ Die Freude der Kleinen spornt ihn jedes Jahr erneut an, sich sein Nikolokostüm anzulegen und in die Rolle des Heiligen zu schlüpfen. Doch auch die Zeit, die er seit vielen Jahren mit dem Team der Pfadfindergruppe verbringt, hat für ihn großen Wert.

Geld springt für Stiller dabei natürlich keines heraus, er legt darauf auch keinen Wert. Seine Besuche werden über den Verein organisiert, eine Spende ist eine schöne Anerkennung. „Und wir sind jedes Jahr gut gebucht!“, freut sich Stiller, dass die Menschen genauso viel Spaß an der Sache haben wie er selbst. Insgesamt entsenden die Pfadfinder vier Nikolos in die Region.

40 Jahre hin oder her - ans Aufhören denkt Roland Stiller noch lange nicht. „Ich mache weiter!“, kann er alle Fans beruhigen. Und diese dürften dieser Tage noch mehr geworden sein: Nachdem die NÖN über Stillers Jubiläum als Nikolo berichtet hatte, wollte auch der ORF mehr über sein langjähriges Engagement erfahren. Die Sendung wurde am vergangenen Montag ausgestrahlt.