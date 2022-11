Ein bisschen weniger hell im Advent

Nach zweijähriger Coronapause ist der Personalmangel auch in der Organisation von Weihnachtsmärkten spürbar, zusätzlich kommt die nächste Herausforderung auf die Veranstalter zu: die gestiegenen Stromkosten.

Personalmangel in Mistelbach. „In Mistelbach wird es dieses Jahr generell weniger werden“, erzählt Roswitha Janka, Organisatorin des Mistelbacher Adventmarktes. Dieses Jahr haben sich nicht alle Standler wie gewohnt angemeldet. Der Grund dafür sei Personalmangel, so Janka. „Generell wissen viele nicht, wie es finanziell weitergeht – die müssen überhaupt schauen, dass das Geschäft weitergeht.“

Auch auf den Strom wird geschaut: Ein bisschen weihnachtliche Beleuchtung wird zwar zu erwarten sein und auch Punschkocher wird es selbstverständlich geben. Generell wird aber reduziert: „Wir können ja nicht ständig an die Bürger plädieren, Strom zu sparen, und dann selber auf den Putz hauen. Da müssen wir schon alle an einem Strang ziehen“, so Roswitha Janka, Organisatorin. Der Weihnachtsmarkt wird etwas kleiner ausfallen.

Beleuchtung in Laa wird auf LED umgestellt. Auch in Laa steht Stromsparen dieses Jahr ganz oben auf der Liste: Die Stadt hat sich dazu entschlossen, die gesamte Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Lampen umzustellen. Zusätzlich werden auch noch weniger Lämpchen als sonst aufgehängt werden.

Was die Gastronomie betrifft wird zwar herzlich dazu eingeladen, beim Coca-Cola-Weihnachtstruck verschiedene Stände zu betreiben, hier gibt es jedoch Schwierigkeiten: „Es wird zunehmend schwieriger, jemanden zu finden. Ich glaube, das hängt mit dem Personalmangel zusammen“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Heizschwammerln sind in Laa sowieso kein Thema: „Bei uns zieht man sich warm an“, lächelt Ribisch.

Viel Nachfrage in Ladendorf. Maria Wegerth aus Ladendorf organisiert den kleinen Adventmarkt am 20. November. „Die Plakate sind bereits in Arbeit, die Transparente in Druck, die Standler sind schon fixiert“, erzählt sie voller Vorfreude. 47 Tische stehen in Ladendorf zur Verfügung, 25 Aussteller finden dort Platz. „Dieses Jahr mussten wir sogar einigen absagen, weil so viel Nachfrage war“, so Wegerth. Die Aussteller sind vorwiegend Privatpersonen, die daheim basteln oder stricken und selbst gemachte Produkte am Adventmarkt verkaufen.

Keine große Weihnachtsbeleuchtung. Bezüglich Stromkosten gibt es in Ladendorf praktischerweise nicht so viel zu beachten: „Dadurch, dass der Adventmarkt ja drinnen stattfindet, haben wir draußen sowieso keine große Weihnachtsbeleuchtung.“ Auf einen Punschstand wird dieses Jahr aber verzichtet, weil der Markt im Inneren stattfindet. Der Bedarf nach Punsch sei daher nicht so hoch, deshalb beschränkt sich der Ladendorfer Adventmarkt dieses Jahr wieder auf Kaffee und Kuchen sowie einige Aufstrichbrote.

