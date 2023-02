Ein Jahr Krieg in der Ukraine: „Ernüchterung hat sich breitgemacht“

„Man kann sagen, dass sich Ernüchterung in der ukrainischen Community breitgemacht hat. Dass der Krieg jetzt schon ein Jahr andauert, ist für viele schwer zu ertragen“, fasst Monika Fuchs vom Zentrum für Familie und Bewegung ZeFaBe in Mistelbach zusammen. Gemeinsam mit ihren Helfern betreut die ZeFaBe im Raum Mistelbach monatlich 400 Ukrainerinnen, ungefähr die Hälfte davon sind Kinder.

Nachdem die Russische Armee am 24. Februar 2022 begonnen hatte, in der Ukraine einzumarschieren, hatte sich nicht nur eine Flüchtlingswelle Richtung Westen in Bewegung gesetzt, in vielen Orten versuchten Menschen, die helfen wollten, Quartiere für Flüchtlinge zu schaffen.

Österreich ist als Zielland unattraktiv geworden.

„Im Sommer waren es noch 450 Personen, um die wir uns gekümmert haben“, erzählt Monika Fuchs - die Flüchtlingszahlen stagnieren auf hohem Niveau. „Im Moment kommen nicht so viele Neue nach.“ Das liege aber nicht daran, dass es keine Flüchtlinge mehr gebe, sondern daran, dass es keine Quartiere mehr gebe und Österreich als Zielland mittlerweile einen schlechten Ruf genieße, weiß Fuchs. Wer neu kommt, lebt in einem organisierten Quartier - mit dem Nachteil, dass dort der Platz eng ist und die Flüchtlinge sofort raus müssen, wenn sie einen Job gefunden haben.

Integration oft schwierig.

Rund 150 Ukrainerinnen wohnen im Raum Wolkersdorf, in der Stadtgemeinde selbst etwas über 70, berichtet Rudolf Rögner von der Flüchtlingshilfe Wolkersdorf: Bei allen Erfolgen hinsichtlich der Integration der Geflüchteten bemerkt Rögner doch auch Probleme beim Einleben in Österreich: „Bei vielen haben ja Ehemann, Vater oder der erwachsene Sohn in der Ukraine bleiben müssen bzw. sind freiwillig geblieben. Dadurch ist man in Gedanken dort“, weiß Rögner. Und auch wenn man in Österreich sitzt, reißt der Kontakt nicht ab: „Eine Jugendliche hat im vorigen Juni im Fernunterricht mit ihrer Schule in Charkiw für die Matura gelernt und diese positiv bestanden“, freut sich Rögner mit der jungen Dame.

Wie ist die Stimmung bei den Helfern in Wolkersdorf? „Wir freuen uns mit den Ukrainerinnen über die beiden Babys, die kürzlich in Österreich zur Welt gekommen sind und wir freuen uns über Fortschritte beim Deutsch lernen und bei der Job- und Wohnungssuche“, sagt Rögner. Personelle Unterstützung bei Betreuung und Begleitung seien aber immer willkommen.

Problem Zukunftsperspektive.

Ernüchterung ist bei Inna Pavlecka-Tumarkin eingezogen: Die in Unterolberndorf lebende gebürtige Ukrainerin engagierte sich nach dem russischen Überfall intensiv und nahm in ihrem Kunsthaus Mitglieder der Kunst-Community in Charkiw auf: „Ich habe dabei sehr würdige und sehr unwürdige Menschen getroffen“, sagt sie im NÖN-Interview. Was ihr bei ihrem Einsatz am meisten zu schaffen machte, war der Unwille, sich im Fluchtland zu integrieren bzw. um überhaupt die Sprache zu lernen. „Aber trotz allem: Ich würde es genau so wieder machen“, sagt Pavlecka-Tumarkin. Die Menschen, die bei ihr Zuflucht gefunden hatten, waren durchwegs Akademiker: „Das Problem ist, dass denen die Perspektive fehlt: Eine Rückkehr wird es so schnell nicht geben und dass sie bei uns einen qualifizierten Job bekommen, ist schwer“, sagt die Künstlerin: Und nur mit Putzen und der Arbeit in einer Fabrik alleine könne das Leben nicht bestritten werden.

Was gebraucht wird.

„Die Ukrainerinnen brauchen weiterhin Wohnraum, Güter des täglichen Verbrauchs und vor allem Sprachkenntnisse“, fasst es die Mistelbacherin Petra Wimmer zusammen. Sie und ihr Mann Hans hatten die Aktion „Sonnenblumen spenden Hoffnung“ gestartet, mit der sie Ukrainische Familien unterstützen: „Es ist zwar medial ruhiger um uns geworden, wir unterstützen aber weiter“, sagt Wimmer.

