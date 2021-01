„Aufgrund der Gültigkeit des Tests von 48 Stunden ist es mir persönlich wichtig, dass es möglich ist, nahezu die gesamte Woche abzudecken“, sagt Wolkersdorfs Bürgermeister Dominik Litzka, in Wolkersdorf wird ab 1. Februar Montag, Mittwoch und Freitag getestet. Den Start macht aber Mistelbach: Ab 26. Jänner gibt es eine Teststraße im Stadtsaal jeweils Dienstag und Donnerstag. Im Poysdorfer Kolpingheim gibt es dann an Samstagen die Möglichkeit, sich auf das Coronavirustesten zu lassen. In Laa wird es möglich sein, sich am Dienstagen und Freitagen testen zu lassen.

Anmeldung und Abwicklung erfolgen übrigens analog zu den bisherigen Massentestungen via www.testung.at.

Die Details:

Mo, Mi und Fr (ab 1.2.): 7 bis 9 und 17 bis 19.30 Uhr: Wolkersdorf, Schlossparkhalle.

Di. und Do. 7 bis 9 und 17 bis 19 Uhr (ab 26.1.) : Mistelbach, Stadtsaal.

Di : 7 bis 10 und Fr: 16 bis 19 Uhr (ab 29.1.): Laa, Saal in der Burg Laa

Sa: 8 bis 13 Uhr (ab 30.1.): Poysdorf: Kolpinghaus.