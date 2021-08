Weinviertler Feuerwehrleute sind weiterhin in Nordmazedonien im Einsatz, um bei den großflächigen Waldbränden zu helfen: Beim Wechsel in der Vorwoche waren der Mistelbacher Josef Laber und der Poysdorfer Reinhard Walek als Ablöse per Flugzeug nach Skopje geflogen worden. Die Ablöse hat hervorragend funktioniert.

Reinhard Walek kann von der großen Hitze und den immer wieder auflodernden Flammen berichten. Er erzählt aber auch von der großen Dankbarkeit der Bevölkerung für die Unterstützung aus Österreich. „Die Menschen wissen, dass die NÖ und steirischen Einsatzkräfte mit den einheimischen Helfern alles unternehmen, um Menschen und ihr Hab und Gut zu schützen“, erzählt er.

Die Weinviertler waren hauptsächlich eingesetzt, um die Operation Base der Feuerwehr in Schwung zu halten. Bei 100 Personen eine herausfordernde Tätigkeit. Andreas Hellmer erzählt, dass in der Nähe des Camps ein Böschungsbrand ausbrach und so mussten die Campbetreuer auch zum Löschen ausrücken.

Reinhard Walek, FF-Helfer in Nordmazedonien

Zu Beginn der Woche spitzte sich die Situation im Großraum Pehcevo zu. Bei einem Erkundungsflug durch den Führungsstab konnte mehrere Hotspots lokalisiert werden. In weiterer Folge wurden die Crews des Sonderdienstes Waldbrandbekämpfung in den Einsatzraum geflogen.

Händisch wurde die Brandbekämpfung vor Ort gestartet. Dabei kamen diverse Geräte zur Waldbrandbekämpfung, sowie durch Unimogs versorgte D-Strahlrohre zum Einsatz. Gemeinsam mit den Slowenen konnte der Feuersaum effizient bekämpft werden. Aufgrund des rasch drehenden Windes wurden die durch den Hubschrauber abgesetzten Kräfte zurückgezogen und wieder mit dem Hubschrauber zur „Base of Operation“ ausgeflogen.

Quads und Unimogs im Einsatz

Vorrangig war der Schutz von Ortschaften: So konnten Budinarci durch den Einsatz der österreichischen Kräfte erfolgreich gehalten werden. Sehr hilfreich waren bei den Einsätzen die Quads und die Unimogs. Auch eine Delegation der EU und der österreichische Botschafter in Nordmazedonien besuchten das Camp.

Gegen Mitte der Woche entspannte sich die Lage und die Feuerwehrmitglieder beschäftigten sich mit dem Nachlöschen von Glutnestern, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Eine nette Geste war der Besuch der EVN Mazedonien und der A1 Telekom Mazedonien. Sie brachten drei WLAN-Router, um den freiwilligen Helfern die Kommunikation mit zu Hause zu ermöglichen.

Mittwochnacht gab es die nächste Ablöse. Die Feuerwehrleute waren wieder per Flugzeug nach Skopje unterwegs. Aus Poysdorf ging Andreas Helmer in Einsatz. Mit dabei auch die zwei Rabensburger Andre Erasim und Christoph Mokesch, der Mistelbacher Jürgen Berger und der Traunfelder Roman Brunnhuber, sowie weitere 149 Einsatzkräfte aus Niederösterreich, Wien und der Steiermark. Sie hatten jetzt die Aufgabe, das Camp aufzulösen und die Gerätschaften auch wieder gut heimzubringen. Aus Mistelbach war ein Wechselladerfahrzeug mit Kran sowie ein Nissan Navaro als Begleitfahrzeug am Einsatzort.

Fast 24 Stunden war der Tross bei der Rückverlegung gemeinsam unterwegs und kam in den frühen Morgenstunden des Sonntags gesund in Tulln und dann in Mistelbach an.

Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster dankte den Heimkommenden aus dem Bezirk Mistelbach für ihre Bereitschaft, in Nordmazedonien zu helfen.