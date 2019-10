Die Direktmandate der Rabensburgerin Melanie Erasim (SPÖ) und von FPÖ-Nationalrat Christian Lausch (Hollabrunn) sind definitiv weg. Beide müssen auf ein Landeslistenmandat hoffen, die ÖVP holt sich das zweite Direktmandat im Wahlkreis Weinviertel: Für die Türkisen werden Eva-Maria Himmelbauer (Pulkau) und Andreas Minnich (Korneuburg) in den Nationalrat einziehen.

Entsprechend tief hängen die Mundwinkel bei der Sozialdemokratie. Woran es liegt, dass die SPÖ so viel verloren hat? „Das wird man analysieren müssen“, so Erasim. „Wir haben einen intensiven, heimatbezogenen Wahlkampf geführt und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal bei allen Unterstützern und Parteifunktionären bedanken. Ich habe auch öfters gehört, dass niemand so viel im Wahlkampf getan hat wie wir.“ Dies sei im Endeffekt aber anscheinend leider nicht gewürdigt worden.

Personelle Konsequenzen auf Bundesebene hält Erasim nicht für notwendig: „Einen Austausch von Rendi-Wagner würde ich für eine Fehlentscheidung halten. Ich wünsche mir, dass wir mit ihr in die Zukunft gehen.“ Sie wisse aber, dass Stimmen gegen sie laut werden.

Wie geht es mit ihr selbst weiter? „Das entscheidet sich am Donnerstag“, sagt sie: Denn das Gerangel um die (vermutlich) zwei vorhandenen Landeslistenmandate wird groß sein. Die Landespartei wird entscheiden, wer in den Nationalrat einzieht. Auf dieser Liste ist Erasim Platz acht, die ersten beiden Listenplätze werden von Spitzenkandidaten Rudolf Silvan und Ex-Ministerin Sonja Hammerschmid besetzt. Die Plätze drei bis sieben haben ihre Direktmandate, bei Katharina Kucharowits aus Schwechat könnte es auch noch knapp werden - verliert sie ihr Direktmandat, reiht sie sich auch vor Erasim ein. Die würde auf Platz drei oder vier vorrücken. Dass Hammerschmid oder Silvan verzichten, ist allerdings unwahrscheinlich.

„Ein sensationell gutes Ergebnis“, freut sich ÖVP-Bezirksparteiobmann und Landtagspräsident Karl Wilfing: „Dass wir in Wahlkreis und Bezirk an der 50 Prozent-Marke gekratzt haben, ist eine riesen Anerkennung für Sebastian Kurz.“ Der Einsatz habe sich ausgezahlt.

Wilfing: Parteiengespräche abwarten

Hat Wilfing eine Wunschkoalition? Nein, sagt er. Man müsse die Parteiengespräche abwarten.

„Das war Bundestrend, da können wir an der Basis nichts dagegen machen“, sagt FPÖ-Bezirksparteiobmann und Bundesrat Michael Bernard. Mit Verlusten hatte er angesichts der negativen Medienberichte in der letzten Wahlwerbewoche gerechnet, nicht aber, dass die Reise so weit nach unten geht.

Wie enttäuscht ist man als Funktionär angesichts der möglichen Verfehlungen der Parteispitze? „Nach Morddrohungen gegen Parteichef Norbert Hofer wurde die Finanzierung des Zaunes beim Privathaus von Hofer im Club beschlossen“, sagt Bernard, das sei kein Problem. Bei den Spesenvorwürfen hatte die Partei keine Chance, diese vor der Wahl zu prüfen und Maßnahmen zu setzen. „Aber das war von denen, die es lanciert haben, auch so beabsichtigt“, sagt Bernard. Klar seien die kleinen Funktionäre vom Ergebnis enttäuscht: „Aber aufgeben tun wir nicht, das tut man mit einem Brief bei der Post“, sagt Bernard.

FPÖ: "Kein klarer Regierungsauftrag"

Soll die FPÖ in eine Regierungskoalition? „So ein Ergebnis ist kein klarer Regierungsauftrag.“ Er, Bernard, rechne damit der Oppositionsrolle.

Hoch zufrieden sind die Grünen mit ihrem Ergebnis. Warum der deutliche Wiedereinzug? „Wenn Grüne nicht im Parlament sind, fehlen die Kontrolle und jemand, der für ernsthaften Klimaschutz eintritt“, findet Bezirkssprecher Christian Schrefel: „Wir sind wegen des Klimanotstandes in einer Situation, wo’s ums Eingemachte geht.“ Das habe die Wähler motiviert.

Alle Ergebnisse im Detail: So hat Eure Gemeinde gewählt!