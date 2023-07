Erasim (SPÖ): „Frauen müssen im Sprachgebrauch sichtbar sein“

„Dann werden wir künftig wohl wieder Frau Landeshauptmann sagen müssen, anstatt gleich Landeshauptfrau“, schüttelt auch die Mistelbacher SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Claudia Musil den Kopf über diesen Versuch des sprachlichen Rückschritts in eine Zeit, in der Frauen in der Sprache oft nicht sichtbar waren.

Gendergerechte Sprache mache einen Unterschied – auch bei Kindern. Das würden Studien zeigen. Wird von Berufen in der gendergerechten Paarform („Mechanikerin und Mechaniker“) gesprochen, dann trauen sich Kinder eher zu, typisch männliche Berufe zu ergreifen. Wird gegendert, werden Frauen gedanklich einbezogen und somit auch sichtbarer. „Es geht darum, die Vorlagen im Kopf zu erweitern, um alle Menschen in angemessener Weise zu repräsentieren – nicht nur Männer. Und das kann, wie Studien zeigen, auch Effekte auf die Gleichberechtigung haben. Werden Frauen und Männer gleichberechtigt in der Sprache verwendet, führt das auch dazu, dass Mädchen und Frauen häufiger erwerbstätig sind, auch unternehmerisch, und es gibt mehr Frauen, die sich politisch beteiligen. Menschen denken offener über Geschlechterrollen,” sagt Erasim.

Und ein eigens für NÖ geregelter Sprachgebrauch beim Gendern wird auch für Verwirrung an den Schulen sorgen. Vor allem, wenn die NÖ-Regeln dem Duden und dem Österreichischen Wörterbuch sogar widersprechen. „Auch wenn man glauben könnte, dass es brennender Sorgen gibt, müssen wir uns mit aller Kraft dafür ein setzen, dass Frauen im Sprachgebrauch sichtbar bleiben“, sind sich Erasim und Musil einig.