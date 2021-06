Erdbeerfinder zeigt den Weg zum nächsten Erdbeerfeld .

Aufgrund der Witterung in den letzten Wochen startet die heurige Erdbeersaison zwar später als gewohnt, die Qualität der Früchte ist aber auch heuer erstklassig. Der NÖ Bauernbund bietet über seine Konsumenteninitiative auch im heurigen Jahr den im ganzen Land beliebten Erdbeerfinder, mit übersichtlicher und interaktiver Karte der teilnehmenden Betriebe, an. Im Bezirk Mistelbach gibt es Erdbeeren bei Gottfried Romstorfer zwischen Kronberg und Riedenthal, Richard Schober in Gaweinstal und Josef Göstl bei Herrnleis.