Ernte 2023: „Das war Rettung in letzter Minute“

Grundsätzlich könne man mit dem Ernteertrag dieses Jahr durchaus zufrieden sein, sagt Bezirksbauernkammerobmann Roman Bayer. „Die Erträge waren sehr zufriedenstellend, die Österreicher und Österreicherinnen können also beruhigt sein: Es gibt auf jeden Fall genug Getreide für das Brot.“ Und Bayer freut sich nicht nur über die gute Ernte: Ab nächstem Jahr wird das Getreide nämlich mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet sein. Es sei bereits alles auf Schiene und werde fix umgesetzt, so der Landwirt. Das AMA-Gütesiegel wird Brot, Gebäck und auch Nudeln kennzeichnen, die aus regional angebautem Getreide hergestellt sind. Das AMA-Gütesiegel ist ein Qualitätsmerkmal - Roman Bayer hofft, dass die Kunden die Qualitätsprodukte mit einem Kauf wertschätzen.

Ein Problem seien allerdings die teueren Düngemittel und Treibstoffe. Zuletzt war zwar in Medienberichten die Rede von gesteigerten Umsätzen, die massiv gestiegenen Dünger und Treibstoffe sind allerdings völlig außer Acht gelassen worden.

Für die Kartoffeln kam der Regen zu spät

„Ich bin immer froh, wenn die Ernte ohne gröbere Zwischenfälle über die Bühne geht“, sagt Bayer. Es sei doch immer eine aufregende Zeit, in der viel passieren kann. Doch ganz entspannt aufatmen kann der Landwirt noch nicht - denn nach der Ernte ist vor der Ernte: Nämlich die Ernte der Herbstkulturen, also Mais, Zuckerrüben, Kürbis oder Sonnenblumen.

Ob die Bilanz da auch so positiv ausfällt wie beim Getreide? Bayer erzählt: „Zwischendurch war es zwar sehr trocken, das war durchaus besorgniserregend. Die Lage hat sich aber zum Glück mit dem starken Niederschlag die letzten Wochen wieder beruhigt. Das war wirklich Rettung in letzter Minute.“ Zumindest für die meisten der Pflanzen - für die Kartoffeln kam der Niederschlag leider zu spät. Das hat schon begonnen bei der Frühkartoffel: Bereits da hätte der Niederschlag gefehlt, das zieht sich jetzt auch durch bei den Herbstkartoffeln. „Ich schätze, es gibt bei den Kartoffel etwa 30 Prozent weniger Ertrag als sonst. Deswegen ein Appell an die Konsumenten und Konsumentinnen: Heimische Kartoffeln kaufen ist dieses Jahr umso wichtiger!“

Abgesehen davon darf man aber auch hier positiv sein: Für die Herbstkulturen ist der Niederschlag genau richtig gekommen.