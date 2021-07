Um die 50 bis 60 Prozent Ernteausfall — so viel Schaden hat das Unwetter letzte Woche in der Landwirtschaft im Bezirk hinterlassen. „Der Schaden geht quer durch die Bank“, erzählt Bauernkammerobmann Roman Bayer. „Bei Feldfrüchten, Mais, allen Getreidesorten und bei Obst wie Kirschen, Marillen und Äpfeln.“

Wie viel Schaden Hagel in der Landwirtschaft anrichtet, kann sehr unterschiedlich sein. Vor allem kommt es auf die Größe der Hagelkörner an: Denn kleinere Körner hinterlassen viel größere Schäden, da sie das Blattwerk regelrecht zerfetzen, als solche in der Größenordnung von letzter Woche.

Mit einem blauen Auge davongekommen

„Wären sie also kleiner gewesen, wäre der Schaden viel größer“, erklärt Bayer. Auch im Vergleich ist der Ernteverlust in Mistelbach ertragbar, im Bezirk Hollabrunn zum Beispiel müssen Landwirte teilweise einen Ernteausfall von 100 Prozent hinnehmen, „wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“.

Wie kann man sich in der Landwirtschaft am besten auf Unwetter vorbereiten? „Durch eine Hagelversicherung“, weiß der Bauernkammerobmann.

Mit dieser Art von Versicherung sind auch andere Schäden wie die durch Spätfrost abgedeckt. Außerdem unterstützen Bund und Land die Versicherungsprämie. „Das ist eine Überlebenssicherung für den Betrieb“, meint Roman Bayer. „Daher gibt es auch eine hohe Versicherungsrate im Bezirk.“