Einige Wirte haben sich während der Corona-Pandemie mit Essen to go über Wasser gehalten: Mittagsmenü, Eis und Co. kann vor Ort abgeholt oder direkt zur Haustüre geliefert werden.

Dieses Service wurde über den ganzen Bezirk verteilt reichlich genützt und hat somit einigen Betrieben geholfen, die Einbußen durch den Lockdown zu verringern und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin zu beschäftigen. Mancherorts locken sie jedoch auch neue Kundschaft an. „Wir haben dadurch Gäste gehabt, die wir sonst nicht hätten“, so Schurlwirt Herbert Müllebner aus Pillichsdorf.

Auch das Dorfgasthaus „Zum Doppeladler“ hat dank seines Cateringservices die Schließung gut überstanden; sowohl die Schule als auch der Kindergarten in Herrnbaumgarten werden täglich mit frischem Essen versorgt. Außerdem gibt es verschiedene Menüs, die jeder und jede auf der Homepage des Lokals bestellen und dann vor Ort abholen kann. „Seit ein paar Tagen gibt es auch Eis zum Mitnehmen, was sehr gut ankommt“, so die Pächterin Veronika Hlavackova.

Abholservice bleibt, Lieferung eingeschränkt

Ob die Betriebe die Liefer- und Abholservices trotz der Öffnung aufrecht erhalten, ist wohl individuell, „wir machen es weiterhin“, kündigt Herbert Müllebner an. „Wir werden dann nur mehr einmal liefern, also eingegrenzt, statt wie bisher mehrere Male“, erklärt der Pillichsdorfer Wirt. Abholen könne man jedoch weiterhin länger. Da man dabei keinen Test benötigt, gehe das problemlos.

Die ausgebauten Abhol- und Lieferservices werden also teilweise bestehen bleiben, die Freude über die Öffnung wird sie aber vorerst mal in den Schatten stellen. „Wir freuen uns darauf, dass wir wieder was tun dürfen“, so Müllebner.