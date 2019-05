„Das ist ein Auftrag an die politische Mitte im Land und ein klarer Vertrauensbeweis für Sebastian Kurz“, kommentiert ÖVP-Bezirksobmann Karl Wilfing das EU-Wahlergebnis im Bezirk. Die Menschen wollten ein innenpolitisches Zeichen für den türkisen Kanzler setzen, ist Wilfing überzeugt. „Dass es so eine starke Zustimmung gab, hat uns dann doch überrascht“, gesteht der Bezirksobmann und Landtagspräsident.

Woran lag es, dass die SPÖ in der Regierungskrise nicht punkten konnte? Bezirksvorsitzende Melanie Erasim sieht Gründe im Wiedererstarken der Grünen, in der Tatsache, dass Personen wichtiger waren als Themen und in der fehlenden klaren Ansage ihrer Partei, wie nach der Wahl parteipolitisch verfahren werden soll. „Die Leute wollen Klarheit. Das lange Abwägen hat Verunsicherung erzeugt“, findet Erasim.

M. Pfabigan Wahlanalyse bei der SPÖ: Silvia Schneider, Bezirksvorsitzende Melanie Erasim und Regionalmanager Johann Keminger.

Trotzdem glaubt sie, mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner eine perfekte Spitzenkandidatin für September 2019 zu haben: „Das Schlimmste, das die Partei jetzt machen könnte, wäre eine Personaldiskussion“, findet Erasim. War der Wahlkampf gut? „Wir wurden wegen unseres Programms gewählt, bei anderen Parteien gab es andere Gründe“, ist sie überzeugt. Jetzt müsse analysiert werden, warum die Botschaft nicht ankam.

„Ein deutlich positives Zeichen“ sieht FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard im Wahlergebnis. Jetzt werde daran gearbeitet, das verlorene Vertrauen bis zur Nationalratswahl wieder herzustellen. Die FPÖ hätte trotz Polit-Sturms dagegengehalten und sich in den Städten wacker geschlagen.

„Die Grünen sind wieder zurück“, jubelt deren Bezirkssprecher Christian Schrefel. Das gebe Rückenwind für die Nationalratswahl. Für ihn stelle sich mit diesem Votum auch nicht mehr die Frage, ob Grüne-Dissident Peter Pilz im Herbst noch eine politische Rolle spielen werde.

Freude auch bei Daniela Gschwindl von den NEOS: „Das Ergebnis zeigt klar, dass wir den richtigen Weg gegangen sind.“