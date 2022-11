Euphorie für Fußball-WM bleibt aus

Die Fußball-WM findet dieses Jahr das erste Mal nicht im Sommer statt, sondern Anfang des Winters.

WM und der Elektrohandel.

Lucas Mörth, Geschäftsführer von Elektro Mörth in Laa, findet: „Ich freu mich schon auf die WM, aber so richtig Stimmung kommt irgendwie noch nicht auf.“ Man rede zwar mit Freunden darüber, aber so richtig im Fieber wie sonst sei er noch nicht: „Und ich bin eigentlich ein großer Fußballfan!“

Auch der Absatz im Elektrogeschäft lässt zu wünschen übrig: Normalerweise steigt vor großen Fußball-Ereignissen der Bedarf an Fernsehern enorm, dieses Jahr ist davon noch nicht viel zu merken.

„Ich glaube das liegt daran, dass die WM im Winter stattfindet. Dass das Ganze in Katar unter den kritisierten Umständen stattfindet, ist natürlich noch eine viel größere Katastrophe, aber das juckt die meisten Menschen relativ wenig, glaube ich“, so Mörth. Im Geschäft gebe es wie jedes Jahr tolle Angebote, trotzdem glaubt der Geschäftsführer nicht, dass noch viel wegen des Fußball-Großereignisses gekauft wird.

WM und Public Viewing.

Einen großen Teil der WM machen üblicherweise Public Viewing- Events aus. Gemütlich bei einem Bier zusammensitzen gehört schon fast dazu - dieses Jahr wird das eher schwierig.

„Grundsätzlich ist Mistelbach immer eine Stadt, die Public Viewings rege nutzt, aber in diesem Fall wird es keine geben“, so Mistelbachs Citymanager Manuel Bures. Es werde keine Videowall beim Eiszauber vor dem Rathaus geben. Aufgrund der Saison, vor allem aber aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Katar, könne Bures es nicht mit sich vereinbaren, die WM im großen Stil zu übertragen. Wer die Weltmeisterschaft nicht alleine zuhause schauen will, könne jedoch in verschiedene Gasthäuser gehen – dort werde die WM übertragen.

Zwei kleinere Public Viewings wird es im Bezirk trotzdem geben: Der SC Ladendorf und der SC Kreuttal werden ausgewählte Spiele der WM übertragen. In der Kreuttal-Arena gibt es – passend zur Saison – Glühwein zu den Spielen in der Wüste.

WM und Kritik daran.

„Zwar hat Katar in den letzten Jahren zahlreiche positive Reformen auf den Weg gebracht, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Diese werden allerdings häufig nur unzureichend umgesetzt, sodass Tausende von Arbeitsmigranten nach wie vor ausgebeutet und missbraucht werden. Das stimmt mich sehr nachdenklich“, erzählt der Mistelbacher Sportstadtrat und glühender Fußballfan Florian Ladengruber.

WM und Sammelalben.

Was die Panini-Stickerhefte angeht, normalerweise ein Verkaufsrenner, ist der Mistelbacher Trafikant Ernst Höbert unsicher: „Normalerweise bekommen wir die Stickerhefte eine Woche vor Beginn der WM. Vor einigen Jahren war der Andrang aber noch viel größer, da haben sie uns die Sachen aus den Händen gerissen. Jetzt plätschert es eher so nebenbei dahin.“

Es gebe auch kritische Stimmen bezüglich dem Austragungsort, auch deshalb sei der Andrang der Fußball-Pickerlsammler wahrscheinlich nicht so groß, glaubt der Mistelbacher Trafikant.

