Länge des Eisernen Vorhanges an der Grenze zu Österreich: 453 km

26.900 Panzer standen an der Ostseite der Grenze.

Zwei Millionen Tretminen lagen entlang der östlichen Grenze

3.000 - 6.000 Volt Strom durchfluteten den Grenzzaun.

17 Jahre war der jüngste Grenztote.

650 Grenzsoldaten starben im Dienst.

12 Grenzsoldaten starben im direkten Kontakt mit den Flüchtlingen.

129 Menschen starben an der Grenze zu Österreich beim versuchten Grenzübertritt.

280 Menschen starben an der tschechoslowakischen Grenze.

1986 starb der letzte Flüchtling am Eisernen Vorhang.