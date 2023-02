Fasching: Vorbereitung für Finale in vollem Gang

Manche lieben ihn, manche hassen ihn: der Faschingdienstag hat in Niederösterreich aber Tradition. Bei Würstl und Glühwein, Faschingskrapfen und Kaffee wird teilweise mit über 2000 Leuten gefeiert - andernorts ist der Faschingsumzug eher klein.

In Gaubitsch findet in Kooperation mit dem Kultur- und Verschönerungsverein ein Umzug statt: Bei fünf verschiedenen Stationen gibt es Würstl und Faschingskrapfen zu kaufen. Insgesamt wird mit etwa 30 oder 40 Personen gerechnet, die bei dem Umzug mitgehen. Der gesamte Erlös, der bei dem Umzug eingenommen wird, kommt übrigens der Gestaltung für Nebenanlagen zugute.

Auch in Unterstinkenbrunn wird bereits fleißig gebastelt: Was das diesjährige Motto für Wagen und Organisatoren ist, wird jedoch noch nicht verraten! Die Seniorengruppe Unterstinkenbrunn bereitet sich für eine Präsentation vor - mehr ist nicht bekannt.

Etwas größer geht´s in Gaweinstal zu: Zwischen 2000 und 2500 Besucher werden beim Umzug erwartet, der am Hauptplatz startet. 22 Teilnehmer sind mit Traktoren und Anhängern oder auch einfach mit herkömmlichen PKWs mit dabei. Kulinarisch sind die Gaweinstaler zumindest für Fleischesser bestens dabei: Leberkässemmerl, Chili con Carne, Blunzengröstl oder Gulasch sind nur einige der österreichischen Schmankerl, die es zu kosten geben wird. Für Vegetarier soll´s immerhin einen Linseneintopf geben. Nach dem Umzug wird ab 18 um im Jugendheim noch munter weitergefeiert.

In Poysdorf wird der Faschingdienstag groß zelebriert: Unter dem Titel „Maskerade“ wird um 10.30 Uhr der fürstliche Bürgermeister von den Narren vom Rathaus ins Feuerwehrhaus entführt, wo es dann die große Verköstigung und Tanz mit der Tanzband „Focus“ gibt. Und wenn es ans Karaoke-Singen geht, haben sich die Poysdorfer Narren sicher schon auf den Gesang eingepegelt.

In Laa verabschieden sich am Faschingdienstag die Faschingsfreunde ab 14.11 Uhr am Stadtplatz von der fünften Jahreszeit: Geboten wird ein buntes Treiben, Maskenprämierung und Auftritte der Garde.

Mit dem Faschingsverbrennen (19 Uhr) endet in Wolkersdorf die närrische Zeit. Das Programm startet um 10 Uhr mit dem Umzug der Schulen und dem Hissen der Faschingsfahne am Hauptplatz und geht dann den ganzen Tag durch.

Kein offizielles Programm gibt es in Mistelbach : Hier werden „Café Harlekin“ und „Altes Depot“ die Orte sein, wo der Faschingsbär steppt - und der Platz eng sein wird.

