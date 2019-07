„Wenn die anderen schon feiern, ist es der Andi, der immer noch das Gerät wegräumt“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Reinhard Steyrer. Im Feuerwehr-Bezirk gebe es viele begeisterte Wettkämpfer. Aber keiner tue das so intensiv wie Andreas Hofmann aus Kottingneusiedl.

„Das ist eine Leidenschaft“, bekennt der Alt-Kommandant der Kottingneusiedler Wehr: „Seit 1981 bin ich mit Ausnahme eines Jahres jedes Jahr bei Wettkämpfen gelaufen.“ Angefangen habe alles mit dem ersten Wettkampf als 16-jähriger Bursch, als seine Mannschaft gleich einen Wanderpokal gewann. Hofmann blieb in der Wettkampfgruppe, Siege stellten sich aber die nächsten zehn Jahre nicht mehr ein.

„Wettkämpfe sind die einzige Möglichkeit, als kleine Feuerwehr, die nicht so viele Einsätze hat, mit Leistungen aufzuzeigen!“Andreas Hofmann, Kottingneusiedl

Dann übernahm er das Training der Gruppe - und der Erfolg stellte sich ein: „Seither haben wir fast jedes Jahr einen Preis geholt“, ist Hofmann stolz. Aktuell, bei den Landes-FF-Bewerben in Traisen, holten sich die Kottingneusiedler drei Landesmeistertitel, zwei davon seine eigene Wettkampfgruppe.

Damit der Erfolg kommt, bedarf es harten Trainings: Die Damenmannschaft - sie wurde Landesmeister in Silber - trainierte seit Jänner insgesamt 42 Mal, bei den routinierten Herren waren es ein paar Übungen weniger. Warum tut man sich das an? „Wir sind eine kleine Ortschaft. Bei den Übungen trifft man sich und kann sich austauschen“, sagt Hofmann: „Außerdem ist es die einzige Möglichkeit, als kleine Feuerwehr, die nicht so viele Einsätze hat, mit Leistungen aufzuzeigen.“ Insofern habe er vollstes Verständnis für größere Wehren, die nicht die Zeit für das intensive Üben hätten. Was nicht heißt, dass die Kottingneusiedler eine reine Wettkampf-Feuerwehr seien: „Außerhalb der Bewerbs-Zeit schulen wir uns auch für die Feuerwehrdienstprüfungen.“

"Das Einmaleins der Feuerwehr"

Mancher Feuerwehrmann rümpft die Nase über die Wettkämpfe: Die hätten nichts mit der wahren Arbeit der Feuerwehren zu tun, sagen sie. „Stimmt nicht“, sagt Andi Hofmann: „Es ist körperliche Ertüchtigung, die ist in jedem Einsatz gefordert.“ Und auch die grundsätzlichen Griffe lernen die Feuerwehrmänner im Wettkampf: „Das ist das Einmaleins der Feuerwehr.“

Im Bezirk Mistelbach gibt es eine Handvoll von Top-Wettkampf-Feuerwehren: Großharras, Zwentendorf und Oberkreuzstetten sind immer für einen Sieg gut. Wie geht man um miteinander? „Wir sind keine Konkurrenten untereinander“, sagt Andi Hofmann. Oberkreuzstetten sei zwar zu weit weg, aber mit den FFs aus dem Land um Laa gebe es sogar gemeinsame Übungen, bei denen man sich gegenseitig berät. „Da wollen wir uns gegenseitig pushen“, sagt Hofmann.

Der Erfolg gibt den Laaer Feuerwehren recht.

