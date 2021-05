Für den reibungslosen Ablauf sorgten Mitglieder des Bezirksfeuerwehrkommandos Mistelbach, Mitglieder des SAN13 sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach.

Rotes Kreuz Mistelbach und der Stadtgemeinde Mistelbach stellten für die Impfung die Infrastruktur zur Verfügung.

"Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in den letzten Monaten der Pandemie unter schwierigsten Bedingungen die Einsatzbereitschaft im Bezirk aufrecht erhalten. Dies ist der großen Disziplin eines jeden einzelnen Feuerwehrmitglieds zu verdanken", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster: "Ich bin froh, dass wir nun damit beginnen können, die Feuerwehrmitglieder mit der Corona-Schutzimpfung zu impfen und so den größtmöglichen Schutz für sie zu gewährleisten, da sie sich Tag für Tag in den Dienst der Bevölkerung stellen."