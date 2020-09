In Mistelbach musste die FF Mistelbach Stadt kurz nach Ende der heftigen Regenfälle zu einem Unwettereinsatz auf der L3062 (Mistelbach - Kleinhadersdorf) ausrücken. Auf einem Bereich von rund 500 Metern war die Landesstraße stark verschlammt und ein sicheres passieren des Fahrzeugverkehrs war nicht möglich. Mit dem RLFA 2000 und dem TLFA 4000 wurde die Fahrbahn vom Schlamm und Geröll gereinigt.

In Eibesthal kam es zu starken Verschlammungen in Teilen der Ortschaft. Die Einsatzkräfte mussten Fahrbahnen vom Schlamm befreien. Auf Grund des Ausmaßes, musste ein Radlader bei den Arbeiten unterstützen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Siebenhirten wurden ebenfalls alarmiert, da Teile der Ortschaft stark verschlammt wurden. Auch hier musste auf Grund des Ausmaßes ein technisches Hilfsmittel in Form eines Radladers hinzugezogen werden.

Abermals wurde Ladendorf von einem Unwetter getroffen. Dieses Mal nahm es jedoch zum Glück nicht solche Ausmaße an wie in der Woche zuvor. Dennoch waren die Einsatzkräfte gefordert, in dem sie zwei verschlammte Straßen mit der Straßenwaschanlage des TLFA 4000 reinigen mussten. Außerdem wurde am Tennisplatz ein Sickerschacht ausgepumpt.

In Schrattenberg kam es zu einer starken Verschlammung einer Straße im Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Schrattenberg rückte daraufhin mit drei Fahrzeugen aus, um die Fahrbahn zu reinigen.