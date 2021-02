Bezirk Mistelbach: Firmengründungen trotz Corona .

Der Unternehmergeist in Niederösterreich blüht – auch in Corona-Zeiten. 232 neue Unternehmen wurden im Vorjahr im Bezirk Mistelbach gegründet. „Das ist ein starkes Zeichen der Zuversicht“, so Kurt Hackl, der Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle Mistelbach.