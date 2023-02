Fit am Arbeitsplatz: Gemeinsam wird gesportelt

Dass Sport am Arbeitsplatz oder gesunde Ernährung genauso zum positiven Arbeitsklima beitragen wie gemeinsame Teamausflüge, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch in Mistelbach setzen sich verschiedene Unternehmen für Mitarbeitergesundheit ein.

Yoga als Stress-Prophylaxe.

„Zu mir sind schon ganze Schulklassen gekommen und auch eine Arztpraxis hat ihren Mitarbeitern zu Weihnachten Yoga-Stunden geschenkt“, erzählt Claudia Wally vom Mistelbacher Yoga Weinviertel: „Da habe ich dann jeweils individuelle Stunden für die zusammen gestellt“, sagt die Studiobesitzerin. Dass Firmen davon profitieren, liegt für sie auf der Hand: „Die Mitarbeiter kommen geistig zur Ruhe und bleiben körperlich fit“, nicht umsonst wird überlegt, ob es Yoga nicht auch auf Krankenschein geben soll: „Yoga ist die beste Burnout- und Stress-Prophylaxe“, sagt Wally. Deshalb gebe es in manchen Firmen sogar fixe Yoga-Stunden. Entsprechende Angebote schnürt Wally bei Anfrage gerne und individuell.

Gebauer und Griller: Gratis Impfungen und Fußballturnier.

Bei Gebauer & Griller in Poysdorf haben beispielsweise alle Mitarbeiter die Möglichkeit, sich gratis bei der Betriebsärztin impfen zu lassen. Zu den angebotenen Impfungen zählen die Zeckenimpfung sowie die Grippeschutzimpfung. Finanziert wird das vom Betriebsrat sowie der Geschäftsleitung.

„Frisches Obst ist bei uns selbstverständlich“, sagt Betriebsrat von Gebauer & Griller, Peter Schaludek. Jeden Dienstag wird frisches Obst gebracht, das regional aus Poysdorf kommt. „Wir versuchen, die ganze Menge dazu zu motivieren, Sport zu treiben. Es gibt auch regelmäßig Skiausflüge sowie gemeinschaftliche Fußballturniere, um die Gemeinschaft zu stärken“, sagt Schaludek.

Manner: Obst, Salatbuffet und gemeinsamer Sport.

Für die Mitarbeiter bei Manner in Wolkersdorf gibt es täglich kostenlos frisches Obst und ein Salatbuffet in der Kantine wird angeboten, berichtet Personal-Chefin Eva Hipfinger: „Manner setzt auch großen Wert auf die Unterstützung von Sportaktivitäten. Im Rahmen unseres Employer Branding Programms „Miteinander Manner“ gibt es ein Budget, das für gemeinsame sportliche Aktivitäten zur Verfügung steht.“ Das Budget kann für Aktivitäten wie z.B. Businessrun, Fußball, Beachvolleyball, Badminton, etc. verwendet werden. Fix eingeplant ist bereits die Teilnahme am Businessrun 2023. Wenn sich abteilungsübergreifend Mitarbeiter finden, die beispielsweise gerne regelmäßig zusammen Beachvolleyball oder Badminton spielen, dann beteiligt sich Manner an den Kosten für den Saisonplatz.

Fitness im Wirtshaus.

„Wir haben in einer Aussendung der ÖGK gelesen, dass es die betriebliche Gesundheitsförderung gibt“, erzählt Claudia Aprea-Uhlir, Wirtin des Schleinbacher Gasthauses Mutti: 70 Prozent der Mitarbeiter machten bei dem Fitnesstraining mit: Dafür wurde das Team zuerst metabolisch vermessen, und dann wurde das Trainingsprogramm, abgestimmt auf die muskulären Defizite, einmal in der Woche mit einer Trainerin im Lokal durchgeführt. „Das war sehr fordernd“, sagt Aprea-Uhlir.

Nur wenige Firmenkooperationen.

Es gebe keine klare rechtliche Lösung, dass Firmen die Fitnessstudio-Kosten ihrer Mitarbeiter übernehmen dürfen, sag Werner Weissenböck von „Gesund und Fit“, dem Fitnessstudio in Wolkersdorf: „Deshalb ist die Zahl der Firmenkunden eher gering.“ Denn zahlt ein Betrieb dem Mitarbeiter einen Teil der Kosten, gilt das rasch als Lohnbestandteil und muss versteuert werden: „Wenn es Kooperationen gibt, dann so im Bereich von 100 bis 200 Euro“, sagt Weissenböck: „Bei einem Fitnessstudio wie unserem, wo auf Betreuung und Beratung gesetzt wird, geht sich da nicht viel aus.“

