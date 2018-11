„Es wird ständig nach Quartieren für Flüchtlinge gesucht“, meint Franz Schneider, Obmann der Bewegung Mitmensch.

Im Bezirk gibt es neben einigen Privatquartieren nur noch das Personalwohnheim des Klinikums in Mistelbach sowie den Poysdorferhof in Poysdorf. Das Haus Arjan sowie der Florianihof wurden bereits geschlossen. Diese organisierten Quartiere wurden gekündigt, um die Flüchtlinge in größeren Unterkünften zu beherbergen, wo sie unter anderem besser beobachtet werden können, glaubt Schneider.

Jetzt, in der kalten Jahreszeit, haben viele Flüchtlinge Privatquartiere gefunden, um nicht „irgendwohin“ gebracht zu werden. „Zu uns ins Weinviertel werden so gut wie keine neuen Flüchtlinge zugeteilt. Privatquartiere werden immer gesucht, im Rahmen einer Familie ist es für die Flüchtlinge viel leichter integriert zu werden und auch mit ihren sozialen Ängsten umzugehen. In Großkrut wird derzeit eine Unterkunft für eine sechsköpfige Familie gesucht“, weiß Schneider.

„Es ist besonders schwierig in Ortschaften, wo noch keine Flüchtlinge gewesen sind. Die Einwohner sind teilweise misstrauisch den Asylwerbern gegenüber, das ist natürlich sehr schade“, bemerkt Schneider. „2015 war die Bevölkerung noch gedrittelt. Ein Drittel war sehr hilfsbereit den Flüchtlingen gegenüber, ein Drittel war neutral und ein Drittel stand den Flüchtlingen negativ gegenüber. Durch die Politik ist aber viel Schlechtes übermittelt worden, die Ablehnung ist deutlich größer geworden“, meint Schneider über die Entwicklung innerhalb dieser drei Jahre.

Integrationsmarkt in Mistelbach

„Wir leben mit unseren zwei afghanischen Pflegekindern als Familie. In Ladendorf waren wir nie mit irgendeiner Ablehnung konfrontiert“, berichtet Susanne Loibl. Beide Burschen spielen Fußball. Der Jüngere, Hayat, besucht auch von Anfang an die Schule. Afzal hätte eigentlich im September mit einer Lehre im Hotelgewerbe begonnen, gerade zu diesem Zeitpunkt wurde aber von der Regierung beschlossen, dass Asylwerber keine Lehre beginnen dürfen. „Das war ein trauriger Tag für uns. Das wäre ein wichtiger Schritt zur Selbstständigkeit gewesen“, ist Loibl enttäuscht. „Eine Lehre wäre sehr wichtig für die Integration. Jedoch wurde diese für Asylwerber auch für Mangelberufe abgestellt“, bemerkt auch Schneider.

„In Poysdorf stellt die Gemeinde seit mehr als zwei Jahren jede Woche zwei Asylwerbern Arbeit zur Verfügung. Auch der Gemeinschaftsgarten mit 1000 Quadratmetern hat neues Leben in die Stadt gebracht“, berichtet Johannes Rieder, der sich in Poysdorf um die Flüchtlinge kümmert.

Es gibt nach wie vor den Integrationsmarkt in Mistelbach und auch vom Verein „Bewegung Mitmensch“ werden kostenlose Sprachkurse angeboten, wobei ungefähr 50 Flüchtlinge daran teilnehmen, mehr als ein Dutzend sind davon aus Poysdorf. „20 Asylwerber gehen in Wien in eine Schule, um den Pflichtschulabschluss zu machen. Dafür haben sie Sprachkurse, Vorbereitungskurse und Aufnahmeprüfungen absolvieren müssen“, meint Schneider zur Integration der Flüchtlinge.