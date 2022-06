Forderungen zur Erleichterung der Corona-Matura umgesetzt

Werbung

Als erster Jahrgang seit Beginn der Pandemie müssen die Maturanten heuer wieder verpflichtend zur mündlichen Matura antreten. Die Meinungen darüber sind zwiegespalten.

Noch vor wenigen Wochen demonstrierten Schüler am Wiener Stephansplatz gegen eine verpflichtende mündliche Matura. Die SPÖ-nahe „Aktion kritischer Schülerinnen“ (AKS) rief zu den Protesten auf. Die ÖVP-nahe „Schülerunion“ (SU) zeigte sich dem gegenüber kritisch, war aber selbst gegen eine verpflichtende mündliche Matura: „Die Schülerunion und die Bundesschülervertretung haben sich in den vergangenen Monaten für eine freiwillige mündliche Matura eingesetzt und versucht, den heurigen Maturajahrgang zu unterstützen“, erklärt Maximilian Pils, Pressesprecher der Schülerunion Niederösterreich, Region Mistelbach Hollabrunn.

Herausforderung: Nicht nachgeholter Schulstoff

Die größte Herausforderung für Schüler sei, dass in den pandemiebelasteten Schuljahren prüfungsrelevanter Stoff liegen geblieben sei, der bis heute nicht immer aufgeholt werden konnte. Ob die Maturanten Aussicht auf ein positives Ergebnis haben, hängt laut Pils stark von der Qualität des Online-Unterrichts am jeweiligen Schulstandort ab.

Mittlerweile hätten sich die meisten Schüler mit dem Gedanken angefreundet, verpflichtend zur mündlichen Matura antreten zu müssen: „Im ersten Moment waren viele stark abgeneigt, wobei die Entscheidung des Bildungsministeriums mittlerweile akzeptiert und angenommen wurde“, erklärt Pils.

Ein wichtiges Ziel der Schülervertreter, das laut Pils umgesetzt werden konnte, sind Erleichterungen für die Maturanten: „Eine freiwillige mündliche Matura konnte nicht erreicht werden, wird aber durch die gegebenen Erleichterungen kompensiert“ verdeutlicht Pils.

Einerseits werden erneut die Jahresnoten jener Fächer berücksichtigt, in denen die Schüler zur Matura antreten. Die Endnote wird aus Jahresnote und Prüfungsnote der Matura zusammengesetzt.

In Bezug auf den Stoff, der während des Distance Learnings auf der Strecke geblieben sein könnte, gibt es ebenfalls eine Lösung, die den Schülern eine positive mündliche Matura ermöglichen soll. So können an den Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) die Themengebiete um bis zu ein Drittel eingeschränkt werden, sofern sie gelehrt werden konnten.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.