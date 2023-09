Fünf Florianis bei EU-weiter Katastrophen-Übung in Polen

Die Übungsannahme war eine Flutwelle bei Warschau, aufgrund der starken anhaltenden Regenfälle wird mit einer zweiten Flutwelle gerechnet. Wie man bei den Regenfällen der letzten Wochen sah, war die Übungsannahme damit absolut real. Im Zuge des EU-weiten Zivilschutzmechanismus wurden Rettungsboote aus Belgien, Tschechien und Kroatien, Großpumpen aus Finnland und der Ukraine sowie der Logistikzug aus Niederösterreich angefordert.

Gemeinsam mit den anderen Nationen mussten verschiedenste Übungseinlagen bewältigt werden, die für sich allein nicht zu bewältigen wären. „Es war sehr interessant und herausfordernd, aber eine tolle Erfahrung“, weiß der Mistelbacher Feuerwehrkommandant Claus Neubauer, der in der Einsatzleitung tätig war. Auch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren Mistelbach und Poysdorf hat sich bewährt. Josef Laber aus Mistelbach, Johannes Bayer aus Großebersdorf und Daniel Hnilica aus Poysdorf waren mit dem Mistelbacher Wechselladerfahrzeug im Logistikteam mit dabei. Hier wurde ein komplett autarkes Lager aufgebaut. Johannes Fenz aus Gaubitsch unterstütze im Versorgungsdienst, einer sehr wichtigen Einheit, die für das leibliche Wohl sorgte.

Am Freitagabend konnten die NÖ-Kräfte nach einer langen und anstrengenden Heimfahrt von Landesfeuerwehrkommandant Stellvertreter Martin Boyer in Drasenhofen am Grenzübergang empfangen werden. Dieser bedankte sich für die Professionalität und für die Top-Performance, die in Polen abgeliefert wurde. Unter anderem hat auch das Führungsteam, bestehend aus Einsatzleiter Christian Edlinger und Teamleader Stephan Steller, Andreas Herndler und Claus Neubauer aus Mistelbach, eine hervorragende Leistung erbracht.

Beim Empfang mit dabei auch Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster und sein Stellvertreter Franz Buchmann. Sie waren mächtig stolz auf ihre Truppe, sagten aber auch der Feuerwehr Drasenhofen unter Kommandant Bernhard Böck ein herzliches Dankeschön für die Verpflegung der Heimkehrer beim Grenzübergang in Drasenhofen. „Auch das zeigt die Leistungsstärke unserer Feuerwehren“, betonte Schuster. Nach einer kleinen Stärkung konnte der Konvoi aufgelöst werden und die Kräfte ihre Heimfahrt antreten.