Fünfter Jahrestag für die Nordautobahn

Vor fünf Jahren war der 8. Dezember ein besonderer Tag für das nördliche Weinviertel. An diesem Tag im Jahr 2017 wurde bei eisiger Kälte mit einem Lauf auf der Autobahn und einem anschließenden Fest bei Wilfersdorf die Nordautobahn A5 Schrick - Poysbrunn eröffnet. 2020 folgte dann mit der Umfahrung Drasenhofen der vorläufige Abschluss des Straßenprojektes.

Vielen Unkenrufen zum trotz ist die A5 eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. In fünf Jahren Nordautobahn gab es weit weniger Unfalltote als zuvor innerhalb eines Jahres. Auch die Lebensqualität in Poysdorf und in den umliegenden Ortschaften hat sich verbessert.

Jährlich zog eine Kolonne von über 2 Millionen Lkw durch das Stadtzentrum von Poysdorf und verursachte immense Staus. Eine Fahrt von Poysbrunn nach Poysdorf dauerte oft statt fünf Minuten fast eine Stunde. Auch die Angst, dass der regionale Verkehr nicht mehr durch Poysdorf läuft und der Ort ausstirbt, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.

Die Handelsbetriebe in Poysdorf verzeichnen Umsatzsteigerungen und die Nächtigungen entwickelten sich wie nie zuvor. Jetzt nach dem Bau der A5 haben sich die Bemühungen von Poysdorf erst richtig bezahlt gemacht. Poysdorf, der Tourismus Hotspot im nördlichen Weinviertel, punktet mit Landschaft, dem Wein und auch mit dem Rad- und Wanderparadies. „Sehr positiv ist auch, dass das sehr wichtige tschechische Weinkunden Klientel auch weiterhin den Weinmarkt als Anlaufstelle nützt, um sich mit Poysdorfer Wein einzudecken“, betont Landtagspräsident Karl Wilfing.

Durch A5: Der Norden wurde lebenswerter

Die Nordautobahn sorgte auch dafür, dass das nördliche Weinviertel ein attraktiver Lebensraum ist. Die Bevölkerungszahlen haben sich stabilisiert, weil man nur mehr 30 Minuten zum Stadtrand von Wien benötigt. „Diese verkehrstechnische Erschließung ist auch für die Wirtschaft wichtig. Das Kabelwerk Gebauer und Griller wurde ausgebaut aber auch die Betriebsansiedelungen im Wirtschaftspark Mistelbach-Wilfersdorf hängen mit der guten Verkehrsverbindung zusammen“, weiß Wilfing.

Die Nordautobahn ist Teil des transeuropäischen Netzes, wo es bis 2027 Förderungen der EU für den Ausbau gibt. Daher haben die tschechischen Nachbarn auch das Widmungsverfahren wieder aufgenommen, um dies zu nützen.

In enger Verbindung mit diesem Lückenschluss steht auch der Vollausbau der Umfahrung Drasenhofen zur Autobahn. Auch für die Straßenmeisterei Poysdorf ist die Nordautobahn eine Aufwertung. Der Straßendienst ist rund um die Uhr erreichbar und sorgt im Auftrag der Asfinag für die betriebliche Erhaltung und des Straßendienstes auf der Umfahrung Drasenhofen.

„Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Asfinag“, betont Straßenmeister Gerhard Heinzl.

Impulsgeber statt Problem

