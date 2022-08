Fußballklubs gehen in Sachen LED-Beleuchtung voran

Auf 42 Fußballanlagen im Bezirk Mistelbach wird aktuell regelmäßig Vereinsfußball gespielt. Der Großteil – konkret 38 an der Zahl – ist mit einer Flutlichtanlage am Hauptspielfeld ausgestattet, wenngleich viele davon nicht für Meisterschaftsspiele zugelassen sind und nur für Trainingszwecke verwendet werden.

Mehrere Vereine der Region denken über eine Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED nach, wie sie im Bild gerade in Kreuttal erfolgte. Die Kosten, die in der Regel im mittleren fünfstelligen Bereich liegen dürften, sind allerdings erheblich. Foto: SC Kreuttal

LED ist auf den meisten Plätzen jedenfalls noch ein Fremdwort, nur fünf dürfen sich bereits mit der neuen Technologie brüsten. Zu Hausbrunn, Ulrichskirchen und Großebersdorf kamen im Juni diesen Jahres Gaubitsch sowie brandneu, vor gerade einmal zwei Wochen, auch die Kreuttal-Arena in Unterolberndorf hinzu.

Ein halber Punkt geht noch an den USC Neuruppersdorf, auf dessen Sportplatz heuer zwei der sechs bestehenden Masten umgerüstet wurden, um bei Finsternis zumindest auf einem Teil des Feldes solide trainieren zu können.

Die Strompreis- erhöhung frisst das aktuell eh wieder auf, aber das ist eine andere Geschichte, da kann ja LED nichts dafür.“

Gerhard Schödl, Obmann der SG Ulrichskirchen, beziffert die Strompreisersparung mit rund 50 Prozent.

In Gnadendorf und Asparn erstrahlen immerhin die Trainingsplätze unter LED-Licht, in Schrattenberg und Michelstetten zumindest ein Teil davon. Und Großebersdorf schnürt sogar den „Doppelpack“, neben dem Hauptfeld des Erste-Klasse-Vereins ist auch das Licht des Trainingsplatzes bereits auf dem neuesten Stand.

Warum sich auch weitere Vereine mit einer Umrüstung beschäftigen, kann Gerhard Schödl verstehen. Rund 35.000 Euro investierte seine SG Ulrichskirchen vor einem Jahr für die neuen Lichter, etwa die Hälfte musste der Verein nach Abzug diverser Unterstützungen selbst stemmen. „Unsere Anlage war aber relativ günstig, weil unsere Masten da waren“, wirft der Obmann ein.

Als einer der ersten Vereine in der Umgebung, der einst eine Flutlichtanlage installiert hatte, waren die Lampen nun schon dementsprechend in die Jahre gekommen. 2021 wurde umgerüstet, mit dem Ergebnis ist man in Ulrichskirchen glücklich.

Die Technologie sei im Störungsfall leichter zu handhaben als die alten Lampen, die Stromersparnis massiv. Mit „ungefähr 50 Prozent“ beziffert sie Schödl, wenngleich er mit einem Seufzen fortsetzt: „Die Strompreiserhöhung frisst das aktuell eh wieder auf, aber das ist eine andere Geschichte, da kann ja LED nichts dafür.“

Kreuttal zeigt sich von der Lichtqualität beeindruckt

In Kreuttal kostete der Tausch der Lichter 40.000 Euro, je 20 Prozent dürften von Verband sowie Land übernommen werden. „Wir haben aber erst angesucht und noch keine Bestätigung“, gesteht Sektionsleiter Richard Wagner, der sich bei einem anderen Punkt aber schon festlegt. Die Lichtqualität sei beeindruckend, „viel heller als vorher, da wir im Mittel jetzt 220 Lux haben. Und es ist sofort da, wenn man aufdreht, es gibt keine Aufwärmphase.“

Gewöhnungsbedürftig sei LED aber auch, sagt Wagner: „Reinschauen darf man nicht, sonst siehst du Sternderl. Und am Anfang ist jeder neugierig und schaut rein (lacht).“

