„Wir haben so viel ausgeliefert, wie normalerweise an einem starken Veranstaltungswochenende“, freut sich Markus Hurter über die Öffnung am 19. Mai und die damit einhergehende entspanntere Lage für die Zulieferer der Gastronomiebetriebe. Der Inhaber von Getränke Hurter, einem der größten Weinviertler Getränkehändler, ist auch für die nächste Zeit positiv gestimmt: „Ich bin zuversichtlich, dass mit schönem Wetter, den Schanigärten und auch dem entsprechenden Durst die Gastronomie gut anlaufen wird“.

Philipp Stoiber: „Die letzten Monate waren eine Katastrophe!“ Susanne Bauer

Vor zwei Wochen hat der Betrieb bereits begonnen sowohl sich selbst als auch die Gastronominnen und Gastronomen auf die Öffnung vorzubereiten. Als Starthilfe gab es einen Bonus, wenn sich die Unternehmen frühzeitig überlegten, welche Waren sie brauchen. „So konnten wir uns auch selbst gut vorbereiten und rechtzeitig alles einlagern“, so Hurter.

Auch Bäckermeister Philipp Stoiber von der gleichnamigen Bäckerei in Laa freut sich riesig über das Ende des Gastro-Lockdowns. Hier ist man vor allem für die Therme Laa, einer der wichtigsten Abnehmer des Betriebs, gerüstet. „Da die letzten Monate eine Katastrophe waren, ist es umso schöner, wenn jetzt für alle Gäste wieder halbwegs Normalität einkehrt“, sagt Stoiber.

Die Zeit des Lockdowns wurde bei der Bäckerei genützt, um neue Angebote zu entwickeln, auf die Kundinnen und Kunden warten beispielsweise neue Brotprodukte.

Bei Hubertus Bräu ist die Freude über die Öffnung ebenfalls groß. Firmenchef Hermann Kühtreiber berichtet, dass die Schankanlagen der Kunden bereits serviciert und diese auch mit frischer Ware versorgt wurden. „Ich hoffe sehr, dass dies der letzte Lockdown war“, sagt der Unternehmer zur Lage der Gastronomie.

Hurter ist der größte Getränkehändler in der Region: Er gibt frühbestellenden Wirten einen satten Bonus. Kraus, Kraus

Ferdinand Wild jun., Fleischer aus Gaweinstal, ist mit seinen Angestellten sehr froh, dass es jetzt endlich nach dem dritten Lockdown zur Öffnung der Gastronomie gekommen ist. Er glaubt, dass es jetzt nach dieser geschäftlich schweren Zeit auch wieder zum Aufschwung bei den Gewerbetreibenden und in der Gastronomie kommt. Seine Fleischerei ist gerüstet, mit der bekannten sehr guten Qualität an die Gastronomen, Betriebsküchen und Haushaltskunden zu liefern.

Hurter: „Nur wenige sperren nicht mehr auf“

Trotz der schwierigen Zeit für die Branche, gibt es nur wenige Betriebe die langfristig zu- oder einfach noch nicht aufsperren. „Wir haben in unserem Einzugsgebiet bis Hainburg auch nur drei Gastronomen, die nicht aufsperren werden“, berichtet Markus Hurter über die aktuelle Situation. Darunter befinde sich ein Landwirt, der nebenbei seinen Heurigen betreibt und ein großer Heuriger, dessen Inhaber ein Jahr vor der Pension steht. Der dritte sei ein Gastronom, der sich von den Maßnahmen nicht ärgern lassen wolle.

„Ich bin begeistert, dass die Gastronomen nach dieser langen Zeit nicht den Hut drauf hauen, sondern durchstarten“, so Hurter. Die meisten Wirte können mit dem Testkonzept also gut umgehen, somit sichert die Öffnung auch das Geschäft der Zulieferer. Dass die Öffnungsschritte auch für die Gastronomie gelten, findet Hurter erfreulich.