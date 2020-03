„Der Karl Polak ist ja kein Kind von Traurigkeit“, sagt Mistelbachs Wirt Karl Polak: „Aber wenn ich fast heule, weil ich mir Sorgen um meine Mitarbeiter und meine Existenz mache, dann heißt das schon was!“

Denn schon vor der von der Regierung verhängten Corona-Sperrstund‘ war das Geschäft im Restaurant und Hotel am Bahnhof eingebrochen. Ab dem Zeitpunkt, als das Thema Coronavirus intensiver diskutiert wurde, gab es keine Buchungen mehr, am Tag, als die erste Covid-19-Infektion bekannt gegeben wurde, stornierten Gäste 170 reservierte Plätze im Lokal, in den nächsten Tagen waren es knapp 700. „Gruppen haben abgesagt, Veranstaltungen fielen aus und Schülergruppen, die ins Museum wollten, werden nicht kommen. Und auch in der Hotellerie fehlen die Gäste. „Ich bin nervös“, gesteht Karl Polak.

Bis zum Wochenende lief wenigstens noch das Mittagsgeschäft: Rund 70 Prozent der normalen Gästezahl kam und aß Menü. „A la carte ging gar nichts“, erzählt Polak. Und am Abend war die Linde dann nur zu 20 Prozent ausgelastet.

"Kann nicht gut gehen"

„Das ist eine Situation, aus der wir Gastronomen nicht alleine raus kommen“, hofft er auf die Unterstützung der Regierung: „Wir haben unser Haus kürzlich komplett renoviert, wenn dann die Umsätze so einbrechen, dann kann es nicht gut gehen“, sagt Polak. Schließlich habe man Verpflichtungen gegenüber Banken.

Was kann ein Wirt in so einem Fall machen? „Wir können die Fixkosten reduzieren. Personal abbauen trauen wir uns nicht, sonst wandern sie ab und man bekommt gutes Personal nur schwer“, weiß Polak.

Manfred Huber Wirt Matthias Herbst: „Weiß nicht, wie es weitergehen soll.“

Eine Möglichkeit, das Personal in der Sperrzeit zu beschäftigen, wäre der Einstieg ins Catering-Geschäft: Mittagsmenüs für Kunden kochen, die dann abgeholt werden können. „Aber damit würden wir auch nur das Küchenpersonal beschäftigen. Was ist mit dem Service und Housekeeping?“, sagt Polak.

„Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, gesteht Haubenkoch Matthias Herbst aus Hanfthal: „Ich muss wahrscheinlich einige meiner neun Mitarbeiter entlassen, bis sich die Lage entschärft hat. Anders ist es finanziell nicht möglich!“