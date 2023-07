Getreide: Gute Ernte, aber hoher Preisdruck

Die Landwirte des Bezirks Mistelbach haben in den letzten Woche ihre Getreideernte eingebracht. Die Versorgung mit österreichischem Getreidekorn ist sichergestellt, denn: „Nach dem trockenen Herbst und Winter war der große Regen im April und Mai die Rettung für die heurige Getreideernte“, erzählt Bezirksbauernkammerobmann Roman Bayer bei einem Lokalaugenschein mit der NÖN.

Ein Problem sei aber die Preissituation, bei der viele Faktoren mitspielen. So haben sich große Aufkäufer aus dem Bezirk auch mit ukrainischem Mais eingedeckt, was sicherlich Auswirkungen auf den Preis in Österreich und Europa haben werde, so Bayer. Währenddessen kämpfte besonders die Landwirtschaft mit hohen Betriebsmittelkosten.

Bayer freut sich schon aufs AMA-Gütesiegel fürs Getreide

Bayer erklärt, dass zuletzt in Medienberichten zwar über gesteigerte Umsätze im landwirtschaftlichen Bereich die Rede war, der Ertrag sei aber außer Acht gelassen worden. „Düngemittel oder auch Treibstoff sind extrem teuer geworden“, betonte der Bauernkammerobmann. Sehr positiv sieht er dem Getreidegütesiegel der Agrarmarkt Austria (AMA) entgegen, welches bereits auf Schiene ist und im nächsten Jahr kommen wird.

Das AMA-Gütesiegel wird Brot, Gebäck, aber auch Nudeln kennenzeichnen, die aus regionalem Getreide hergestellt wurden. Der Landwirt zahlt dafür einen Beitrag pro Hektar, damit werden Kontrollen finanziert und durchgeführt. Er darf darauf hoffen, dass die gute Qualität vom Konsumenten mit dem Kauf eines AMA-Produktes gewürdigt wird.

Ein großflächiger Regen von 20 bis 30 Millimeter wäre der Wunschtraum von uns Bauern für die Herbstkultur Bezirksbauernkammerobmann Roman Bayer

„Ich bin auch immer sehr froh, wenn Ernten in unserem Kammerbezirk ohne größere Unfälle über die Bühne gehen. Erntezeit ist doch auch für den Landwirt eine sehr angespannte Zeit“, hebt Bayer hervor. Derzeit werden die Getreidefelder gegrubbert, um das Stroh einzuarbeiten und die Verrottung zu fördern. Dies senkt auch die Verdunstung und damit die Austrocknung der Böden. Das hilft, um rasch mit der Aussaat der Begrünung beginnen zu können.

Ein altes Sprichwort besagt, der Mähdrescher müsse während der Ernte einmal ordentlich nass werden, dann passt es auch für die Herbstfrüchte. In vielen Gebieten hat es in den letzten Wochen nicht geregnet, das verhalf zur raschen Getreideernte. Für die Herbstkulturen, Mais, Kürbis, Sonnenblumen, Zuckerrübe und Kartoffel fehlt aber bereits Wasser. Gerade der Erdapfel zeigt schon Trockenschäden.

„Ein großflächiger Regen von 20 bis 30 Millimeter wäre der Wunschtraum von uns Bauern für die Herbstkultur“, meint der Landwirt. „Und wenn wir schon beim Wünschen sind ...“, ergänzt Bayer. Stabile Getreidepreise reiht er nämlich auch ganz oben ein.

Biodiversität: Flächen sollten auch im Frühjahr gepflegt werden dürfen

Der Bezirksbauernkammerobmann führt außerdem Gespräche mit Politikern, um praxistaugliche Anpassungen bei Landwirtschaftsprogrammen zu erreichen. In der neuesten Fassung hat der Landwirt 7 Prozent Biodiversitätsflächen zu halten, die erst Ende August erstmals gepflegt und gemäht werden dürfen. Dadurch gebe es vermehrt Mäuse. Anrainer-Beschwerden, die sich über das verstärkte Aufkommen von Unkraut ärgern, richten sich ebenfalls an die Landwirte.

Bayer plädiert für einen Pflegetermin im Frühjahr. „Wir möchten einfach wichtige Informationen von der Basis liefern, um das Programm praxistauglicher zu machen“, betont der Obmann.