Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – und sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist das Einzige, das die fünf Morde – vier davon in Niederösterreich, der jüngste erst am Montag in Tulln – gemeinsam haben.

"Bedrohungen im eigenen Zuhause sieht man oft von außen nicht und hat keine Zeugen“Claudia Fath-Kuba vom Frauenhaus Mistelbach

Mit einer traurigen Bilanz ist Österreich Spitzenreiter in Europa: 41 Morde an Frauen gab es im Jahr 2018, in den ersten zwei Wochen dieses Jahres sind es bereits fünf Morde. In neun von zehn Fällen ist der Täter der Partner beziehungsweise der Ex-Partner. Dabei gilt die Zeit unmittelbar nach der Trennung als Gefährlichste.

„Gewalt hat wahrscheinlich nicht zugenommen, wird aber durch die verübten Morde mehr sichtbar. Bedrohungen im eigenen Zuhause sieht man oft von außen nicht und hat keine Zeugen“, so Claudia Fath-Kuba vom Frauenhaus Mistelbach. Gewalt hat viele Formen: physischer, psychischer, sexueller und ökonomischer Art. „Vieles können von Gewalt betroffene Frauen und Kinder gar nicht gleicht aussprechen. Viele Frauen leben in ständiger Angst, dass die Drohungen, die der Partner macht, in die Tat umgesetzt werden“, zeigt Fath-Kuba auf.

„Für viele Frauen ist es oftmals ein schwieriger Schritt, eine Gewaltschutzeinrichtung zu kontaktieren“, berichtet SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Claudia Musil. „Schließlich fürchten sie sich vor der Reaktion ihres Partners und haben Angst um ihre Kinder.“

Gewalt gegen Frauen spielt sich meistens familiären Umfeld oder im nähren Bekanntenkreis ab. Im überwiegenden Teil der Fälle kennen die Frauen ihren Peiniger. | John Gomez /Shutterstock.com

„Wichtig wäre es, bei jungen Menschen ein Bewusstsein zu schaffen, wie ein wertschätzender Umgang miteinander aussähe“, meint Fath-Kuba. Unbedingt erforderlich sei eine noch engere Zusammenarbeit zwischen den Institutionen wie Polizei, Frauenhäuser, Gewaltschutzzentren und Justiz. Die Gesetzeslage an sich sei in Österreich völlig ausreichend, aber es scheitere eben oft an der Umsetzung. Das Strafausmaß müsse nicht verschärft, sondern von der Justiz entsprechend angewandt werden.

1428 Betretungsverbote im Jahr 2018

Von der Polizei wurden im Jahr 2018 in Niederösterreich 1428 Betretungsverbote ausgesprochen, es gab 104 Stalking Meldungen. Alleine im Bezirk Mistelbach waren es 51 Betretungsverbote, die zum Schutz von Frauen eingerichtet werden mussten, heißt es auf entsprechende NÖN-Anfrage beim Gewaltschutzzentrum NÖ.

Bei Problemen kann man sich jederzeit an das Frauenhaus in Mistelbach wenden: 02572 5088.