Handel auf Weihnachtsgeschäft „positiv eingestellt“

Mit dem großen Shoppingtag in Mistelbach am Black Friday sollen die Leute in Weihnachtsstimmung gebracht werden. Mit dem großen Eislaufplatz am Hauptplatz, Punsch und Burger gibt es auch abseits der Weihnachtsaktionen im Handel genug zu tun.

Spielzeughandel

. „Ich hoffe schon, dass wir heuer auf das Ergebnis von 2019 kommen“, sagt Peter Harrer vom Mistelbacher Spielwaren-Fachgeschäft „Harrers“: Klar habe man Kunden an den Onlinehandel verloren. Aber viele wollen trotzdem die Spielsachen fühlen und sich beraten lassen und kämen deshalb auch wieder zurück. Highlights im Weihnachtsgeschäft sind übrigens Brettspiele für die ganze Familie, Experimentierkästen für kleine und große Entdecker und Puzzles. Lego und Playmobil gehen auch immer.

Buchhandel.

Hans Sterzinger, Geschäftsführer in der Buchhandlung Sterzinger in Wolkersdorf, ist zufrieden: Das Weihnachtsgeschäft läuft gut bisher, vor allem da es die erste „normale“ Saison ohne Lockdown ist, hat das alles wieder völlig neue Qualitäten bekommen, erzählt er. Auch die noch relativ neue Spielwarenabteilung findet guten Anklang bei den Kunden - da gibt es jedoch noch wenig Vergleich zu den Jahren davor. Auch die Buchausstellungen im Hintergarten können wieder stattfinden, freut sich Sterzinger. „Die neuesten Bücher gehen gut weg, eigentlich beginnt das Weihnachtsgeschäft schon Mitte November. Da merken wir schon, dass deutlich mehr eingekauft wird“, so Buchhändler Sterzinger.

Elektrohandel.

Wie das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr läuft, ist noch schwer zu beurteilen, sagt hingegen Lucas Mörth, Geschäftsführer im Elektrofachhandel Mörth. Der Renner dieses Jahr sind vor allem Fernseher mit OLED-Technologie. Diese Geräte gibt es unter anderem von den Marken LG, Samsung oder Panasonic und weisen besonders hohe Bildqualität auf, weiß Mörth. Besonders schauen die Kunden auch auf die Energieeffizienz eines Gerätes. „Jedes Gerät wird dreimal angeschaut, ob es die richtige Energieeffizienzklasse hat.“ Grund dafür sind natürlich die allgemeinen Teuerungen bei Strom.

Kleiderhandel

. „Im Gegensatz zum Vorjahr erwarten wir natürlich eine starke Verbesserung, wie stark, dass werden wir sehen“, sagt Karin Eigner von „Karins Kaufstrasse“ in Laa: „Keine Corona-Einschränkungen bedeuten natürlich auch mehr Geschäft.“ Denn für Weihnachtsfeiern braucht es auch schöne Kleidung. „Das spüren wir auch in Mistelbach“, sagt Karin Schneider von der „Kaufstrasse Boutique“ am Hauptplatz: „Wir sind für heuer sehr positiv eingestellt.“

Stichwort „Black Friday“: Kann man den als Unternehmer ignorieren? „Die Kunden erwarten sich da schon Aktionen“, sagt Karin Eigner. Entsprechend gab es auch Preisreduktionen. In Summe würde es schon passen, sagt Schneider: Der Umsatz verschiebe sich zu diesem Tag hin, davor sei halt ein bisschen weniger los, einen wesentlichen Anstieg beim Umsatz gebe es deswegen aber nicht. Mache man aber nicht mit, sei mit einem Abfließen von Umsätzen zu rechnen, sagt Karin Schneider.

