Harte Zeiten für Betriebe: Kurt Hackl drängt auf Energiezuschuss 2

Die derzeitige Wirtschaftslage löst keine Jubelmeldungen unter Wirtschaftskammer-Funktionären aus: „Die Stimmung ist derzeit so schlecht wie am Höhepunkt der Pandemie nicht mehr“, schildert Kurt Hackl, Bezirksstellenobmann in Mistelbach und Vizepräsident in Niederösterreich. „Das ist ein Warnzeichen, dass das ein hartes Jahr sein wird.“

Die Bezirksstellen-Obmänner Andreas Hager (Gänserndorf), Kurt Hackl (Mistelbach) und Andreas Minnich in der NÖN-Redaktion. Hollabrunns Obmann Alfred Babinsky war verhindert. Foto: Christoph Reiterer

Er war mit zwei weiteren Bezirksstellen-Obmännern der Wirtschaftskammer zu Gast im Weinviertler NÖN-Newsroom in Korneuburg, um Problemfelder und Herausforderungen zu analysieren und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Ihm zur Seite standen Andreas Minnich (Korneuburg) und Andreas Hager (Gänserndorf). Hollabrunns Obmann Alfred Babinsky war verhindert.

Hackl: Kommt kein Zuschuss, brechen Unternehmen weg

Wirtschaftstreibende blicken „eher alarmiert in die Zukunft“, beschreibt Hackl, der auch Landtagsabgeordneter ist. Die hohen Energiekosten und der Mitarbeiter-Mangel seien Gründe dafür, aber auch der Rückgang der Aufträge in der Bauwirtschaft. Die Konkurse halten sich zwar momentan in Grenzen. Hackl sehe aber viele Betriebe, „die da und dort Finanzierungsprobleme kriegen“. Das könne dramatisch werden, es brauche Perspektiven für die Betriebe.

Seine zentrale Forderung ist, dass der Energiekostenzuschuss 2 für Betriebe verkündet wird. „Ich höre, dass die Grünen nicht zufrieden damit sind, was der Minister vorgelegt hat. Aber ein dreiviertel Jahr ist Zeit genug, dass man einen Kompromiss findet“, führt er aus. Wird länger gewartet, brechen Unternehmen weg: „Weil der Bäcker dann in Konkurs gehen wird.“ Es rechne sich nicht mehr gerade für jene Betriebe, die wichtig für die Nahversorgung sind.

„Eines ist klar: Es ist nicht im Sinne der ökosozialen Marktwirtschaft, wenn man Infrastruktur zerstört. Denn wenn ein Bäcker zusperrt, wird keiner mehr nachkommen“, bleibt Hackl bei dem Beispiel. Das sei keine „Marktbereinigung, das geht in die Lebensqualität der Menschen“, ergänzt er. „Und es ist nicht das Ziel der Grünen, dass man die Leute wieder ins Auto setzt.“

Die Wirtschaftskammer hat schon nach Gesprächen mit der EVN erwirken können, dass Teilbeträge für Betriebe im Energiekostenbereich gestundet werden können. „Das war ein definitiver Beitrag von uns“, betont Hackl. Er spüre und verstehe den Schmerz der Unternehmer, die Wirtschaftskammer setze sich aber ein und finde klare Worte - „wurscht, welche politische Couleur. Ich richte es auch dem eigenen Minister aus.“

Kindergarteninitiative wird als Chance für die Wirtschaft gesehen

Die Kindergarteninitiative in Niederösterreich sieht Hackl allerdings in dieser Situation als hilfreich an: „Das ist schon etwas, was die Bauwirtschaft beleben wird.“ Hager, der eine Tischlerei in Auersthal führt, spricht diesbezüglich aus Erfahrung: Aufträge von der öffentlichen Hand – sei es bei der Errichtung von Schulen oder Bibliotheken – haben stets den Verlust im Privatkundenbereich ausgeglichen. „Das ist gut investiertes Geld“, findet er.

Außerdem führe der Ausbau der Kinderbetreuung dazu, dass kompetente Mitarbeiter schneller zum Arbeitsplatz zurückgeholt werden, ergänzt Hackl. Die Wirtschaft müsse hierbei genauso Maßnahmen setzen. „Das kann auch Homeoffice sein, man muss flexibel sein“, sagt er. „Sonst wird man die jungen Frauen komplett verlieren.“

Lehre als „Successstory“: Wer ausbildet, hat weniger Personalprobleme

Was das Personal betrifft, wird die Lehre als wichtiger Baustein gesehen. „Die Lehre ist unsere Successstory“, sagt Minnich. Probleme erkennt Hackl aber auch hierbei: die Zahl der Lehrlinge sinke, das Niveau, was Deutsch- oder Mathematikkenntnisse oder Social Skills wie das Grüßen betrifft, werde zunehmend weniger. „Die Lehrausbildung wird intensiver“, bestätigt Hager, dass sich die Chefs mit der Vermittlung von Grundkenntnissen auseinandersetzen müssen. „Aber die Betriebe, die jahrelang Lehrlinge ausbilden, haben weniger Personalprobleme“, betont er.

Weniger hilfreich sei dagegen die Einführung einer 32-Stunden-Woche: „Die Babyboomer-Generation geht in Pension, die junge Generation will weniger arbeiten: Es wird gerade der Wohlstand von zwei Generationen mit solchen lockeren Sätzen infrage gestellt“, erläutert Hackl. Der Verdienst reduziere sich bei kürzerer Arbeitszeit, dem stehen hohe Kosten gegenüber: „Das wird sich in Summe nicht ausgehen.“

Leitbetriebe setzen im Bezirk Mistelbach Impulse

Wichtige Betriebe im Bezirk Mistelbach sind für ihn etwa das Jungbunzlauer-Werk in Pernhofen: Der Zitronensäuerhersteller Jungbunzlauer baut als einer der größten Energieverbraucher im großen Stil Photovoltaik- und Wärmepumpen-Anlagen und will Windräder aufstellen. „Das ist ein unheimlicher Impuls für klassische Green Jobs.“ Das Telekommunikationsunternehmen SPL Tele mit Sitz in Wolkersdorf hat sich mittlerweile auf Photovoltaik und E-Tankstellen spezialisiert und will den nächsten Schritt in Richtung Speicherung gehen.

Geschäftsführer Rudolf Schütz zählt Hackl zu den Rolemodels für junge Menschen - immerhin hat dieser als als kaufmännischer Lehrling begonnen. Georg Öfferl habe den Weg des Wirtschaftsstudiums gewählt und sei dennoch zum Familienbetrieb nach Gaubtisch zurückgekehrt – und hat sich als Bäcker über die Bezirksgrenze hinaus einen Namen gemacht. „Das ist eine klasse Geschichte“, führt Hackl aus. „Da merkt man - das sind die Betriebe der Zukunft.“

Apropos Zukunft: Trotz der Probleme ist der Blick nach vorn nicht unbedingt getrübt. „Ich verstehe, dass man skeptisch blickt, aber das heißt nicht, dass sich der Unternehmer nicht der Herausforderung stellt.“ Die Wirtschaft habe sich nach Corona „superschnell erholt und die Wirtschaft wird’s wieder schaffen“, so Hackl. „Jetzt braucht’s eine gewisse Kontinuität seitens der Politik. Je stabiler die Ausblicke sind, desto besser ist’s für die Unternehmer, dann kann ich besser meine Zukunft planen.“