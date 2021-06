Italien, Spanien, Zypern und Griechenland - das sind die beliebtesten Reiseziele der Urlauberinnen und Urlauber aus dem Bezirk Mistelbach diesen Sommer. Zumindest im Ausland, denn viele entscheiden sich nach der vom Lockdown geprägten Zeit lieber für Urlaub in Österreich.

„Alle die 2020 eine Reise geplant haben, sind sehr verhalten. Alle, die nur 2019 weg waren, gehen unbedachter in die Situation rein“, interpretiert der Filialleiter des Columbus Reisebüros in Mistelbach, Sascha Hasiner, die Lage. „Aber auch die sind bereit, wieder wegzufahren.“

Seit einer Woche sei die Buchungslage für den Sommer jedenfalls wieder sehr gut, so Hasiner, es laufe gut an. Einer der Beweggründe dafür sei auch die Flexibilität, die viele Reiseanbieter schaffen: „Viele bieten an, die Reise bis zu 14 Tage vorher zu stornieren. Das Verhalten der Kunden lockert sich“.

Außerdem ist die Quarantäne für Reiserückkehrer ein Hauptpunkt, der das Reisen stark erschwert. Doch durch die Lockerungen der Maßnahmen müssen Kundinnen und Kunden von Reisebüros auch das nicht mehr riskieren.

Maske wird einen begleiten

Trotz dieser Besserungen sind viele unsicher und Urlaubende müssen für den Sommer auf jeden Fall mit Restriktionen vor Ort rechnen. Einige Länder beginnen diese schon zu lockern, doch der Reiseexperte meint: „Egal wo man in Europa hinfährt, die Maske wird einen begleiten. Das beginnt im Flugzeug und spätestens im Hotel muss man sie wieder aufsetzen. Das wird sich frühestens 2022 ändern“.

Mit einem unbeschwerten Urlaub kann man heuer also nur teilweise rechnen. Dem Tourismus im eigenen Land tut die Krise und die teils schwierige Lage im Ausland aber sogar gut: Österreicherinnen und Österreicher nutzen die ruhige Zeit, um Orte wie Hallstatt, die sonst von Urlaubenden gestürmt werden, zu entdecken. „So ruhig wie heuer und letztes Jahr, war es nur vor 30 Jahren“, erklärt Hasiner.

Radtourismus bietet viele Vorteile

Im Weinviertel ist heuer der Radtourismus besonders wichtig, denn neben der einladenden flachen bis leicht hügeligen Landschaft und dem leichten Verkehr ist Urlaub an der frischen Luft natürlich auch besonders Corona-konform. „Hier fällt es abseits des Massentourismus wesentlich leichter, ganz unkompliziert beim Radfahren oder Wandern Abstand zu halten“, sagt Susanne Reidlinger, die Geschäftsführerin des Vino Versums in Poysdorf.

Auch sie erwartet sich einen guten Sommer für den heimischen Tourismus, die Vorausbuchungen der letzten Wochen seien schon sehr gut: „Die meisten ziehen den Urlaub in Österreich einem Auslandsaufenthalt aus Sicherheitsgründen vor. Das Weinviertel rund um Poysdorf ist gerade mit dem sanften Tourismus ein ausgezeichneter Ort dafür.“

Sanfter und ruhiger Tourismus

So gibt es in Poysdorf zum Beispiel eine Familienradtour zu den Spielplätzen der Großgemeinde und durch eine Führung oder Traktorrundfahrt kann man die Kellergassen erkunden, für die das Weinviertel so bekannt ist. „Absolutes Muss ist aber das Verkosten der hervorragenden Weine von Winzern aus der Region“, rät Reidlinger Urlauberinnen und Urlaubern. Manches sei im Weinviertel sicher noch ausbaufähig, meint Sascha Hasiner, „aber wir sind sehr gastfreundlich und können sanften und ruhigen Tourismus bieten. Das kommt authentisch rüber und es gibt viele Wiederholungstäter“.

Die Perspektive für Fernreisen fehlt den Reiseveranstaltern jedoch, wie die Situation im Herbst sein wird, kann man wohl nur abwarten. Man hofft, dann nicht vor derselben Situation wie letztes Jahr zu stehen und wünscht sich, dass eine neue Welle ausbleibt. Laut Hasiner wird die Branche erst dann zur Normalität zurückkehren, wenn eine komplette Durchimpfung erreicht ist. „Ich rechne erst 2022 mit den Zahlen die wir 2018 und 2019 hatten“, so der Reisebüroleiter.