Die letzten Wochen wurde der Bezirk von einer Hitzewelle geprägt, die jetzt vorbei zu sein scheint. Wie fällt also die meteorologische Bilanz aus: Sind Hitzewellen wie diese etwas Untypisches, hat sich das Wetter verändert und wie wird es sich in Zukunft entwickeln?

Hobbymeteorologe Josef Gartner spricht aus Erfahrung, er beobachtet auf seiner privaten Wetterstation in Höbersbrunn die Zahlen: „Hitze- und Dürreperioden gibt es fast jedes Jahr - zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Es gab schneereiche Winter bzw. viel Niederschlag oder auch trockene und verregnete Sommer.“

Die Wetterdaten der letzten zwei Monate sind also nicht außergewöhnlich. Gartner verzeichnete in Höbersbrunn diesen Juli eine Durchschnittstemperatur von 21,5 Grad Celsius. Im Zehnjahresrückblick ist das Platz zwei hinter 22,8 Grad im Jahr 2015. Etwas wärmer zeigt sich bis zum 27. Monatstag der August: 23,3 Grad war die Durchschnittstemperatur. Die meisten Sonnenstunden gab es im Juli 2013, nämlich 331. Diesen Juli waren es 238 Sonnenstunden.

Allerdings regnete es im Vormonat erstaunlich viel: 134 Liter pro Quadratmeter konnte Gartner messen. Im Zehnjahresrückblick war es nur 2016 mit 111 Litern annähernd so viel. Einen krassen Gegensatz dazu stellt der August dar: Es könnte mit Ausnahme des Jahres 2012 (22,2 Liter pro Quadratmeter) der trockenste im Zehnjahresrückblick werden – nur 29,6 Liter Regen fielen in Höbersbrunn.

„In einem oder zwei Menschenleben können wir Wetterereignisse nicht einem Klimawandel zuordnen.“ Josef Gartner, Hobbymeteorologe

Auch Hermann Stich, Obmann der Bezirksbauernkammer Mistelbach, ist wenig überrascht von der diesjährigen Trockenheit an sich. Für „sehr ungewöhnlich“ hält er allerdings die warmen Winde, welche er mit einem Heißluftföhn vergleicht. „Den Mais müssen wir nach der Ernte gar nicht mehr trocknen“, erzählt Stich, um die Wirkung der Winde zu verdeutlichen. Der Verdunstungseffekt ist jedoch problematisch im Bezirk, da hier nur zehn Prozent der Ackerflächen bewässert werden können.

Dabei hat der Boden im Bezirk eigentlich gute Voraussetzungen dafür, Regenwasser zu speichern. Werner Rubey von der Abteilung für Wasserbau in Niederösterreich erklärt das: „Der Lössboden hat eine hohe Speicherkapazität. Damit er aber auch Wasser aufnehmen kann, muss es langsam – über mehrere Tage hinweg – regnen.“

Die lange Trockenheit macht sich jedenfalls auch im Weinbau bemerkbar. „Bei uns im Raum Wolkersdorf hat die Lese dieses Jahr schon vier Wochen früher begonnen“, erzählt Stich. Der Chardonnay etwa habe mit 16,7 Klosterneuburger Zuckergraden um knapp sieben Grad mehr als sonst. Auf den ersten Blick erscheint das positiv, allerdings schreitet der Säureabbau in den Trauben voran, was Stabilität und Geschmack beeinträchtigen kann.

Die Zukunft des Klimas ist ungewiss

Lässt sich an diesen Entwicklungen bereits ein Klimawandel ablesen? Stich hält das Vorhersagen des Wetters in der Zukunft für „Kaffeesudlesen“, er geht aber davon aus, dass sich die Wetterereignisse örtlich konzentrieren könnten: Dort wo es regnet, könnte es noch mehr regnen. Das bestätigt ebenfalls Hobbymeteorologe Gartner: „Nach meiner Ansicht sind wir Menschen seit Anbeginn in einem Klimawandel. Aber in einem oder zwei Menschenleben können wir außergewöhnliche Wetterereignisse nicht einem Klimawandel zuordnen, denn ein Klimawandel erstreckt sich über viele tausend Jahre.“

Die Zukunft des Klimas ist somit ungewiss: „Es wird immer wieder Trockenheit und Hitzeperioden geben, aber ich denke, dass sich diese Ereignisse, sowie auch Kälteperioden die Waage halten werden. Über tausend Jahre gesehen kann es durchaus eine Tendenz in eine Richtung geben“, so Gartner. Ungewöhnlich findet er die konzentrierten Wetterereignisse: „An einem Ort regnet es 30 bis 60 Millimeter und einen Kilometer weiter fast gar nichts.“