„Wir wollen den Schülern einen möglichst normalen Schulalltag bieten“, versichert Isabella Zins, die Direktorin des BORG Mistelbach. Doch angesichts des bevorstehendes Schulstarts müssen auch die höheren Schulen die Auswirkungen der Coronapandemie in den Schulalltag einplanen und Maßnahmen setzen. „Wir hoffen, dass die Corona-Ampel grün bleibt“, so Zins. „Aber es können natürlich jederzeit Änderungen kommen, daher brauchen wir Flexibilität.“

Letzte Woche haben die Direktoren von Mistelbach schon die groben Weichenstellungen für das kommende Semester besprochen. Die Garderobenpflicht soll aufgehoben werden, die Pausengestaltung geändert: Nur die Hälfte der Kinder soll gleichzeitig Pause machen, um Gedränge zu vermeiden. „Außerdem müssen wir noch besprechen, wie wir Lehrerkonferenzen so gestalten können, dass genug Abstand gehalten wird“, so Zins.

Auch in der HTL Mistelbach hat man sich in letzter Zeit intensiv mit dem kommenden Schulstart beschäftigt. Ein Krisenteam wurde gegründet und unterschiedliche Szenarien erarbeitet, um im Krisenfall sofort reagieren zu können. „Außerdem haben wir in den Sommermonaten Optimierungen beim „distance learning“ durchgeführt“, berichtet Stefan Gut, der Direktor der HTL. Die letzte Zeit habe den Lehrern auch gezeigt, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Schülern ist. „Das kann auch durch den Einsatz von Plattformen nur bedingt ersetzt werden“, so Gut.

Mehr Kommunikation - allerdings zwischen der Schule und den Eltern - wünschen sich auch die Elternvereine für das nächste Semester. „Die Eltern können die Schulen nur dann unterstützen, wenn es genug Informationsaustausch gibt“, erklärt Brigitte Max vom Elternverein der HLW Mistelbach. Sollte es wieder zu einem Lockdown und somit zu Homeschooling kommen, gäbe es außerdem noch einiges zu verbessern: Strukturierte Lehraufträge und mehr Videokonferenzen, damit die Schüler am Ball bleiben und wie in der Klasse arbeiten können, wären notwendig.

Insgesamt zeigen sich die Elternvertreter jedoch positiv: „Ich glaube, dass es mit gemeinsamen Anstrengungen möglich sein wird, eine neuerliche Schulschließung zu vermeiden“, meint Ludwig Zickl, der Elternvereinsobmann des BORG Mistelbach.