Der Gnadendorfer Allgemeinmediziner Ferdinand Weinschenk - er war einer der ersten Homöopathen im Weinviertel – hält die geplanten Verkaufsverbote von homöopathischen Präparaten in Apotheken vor allem für ein wirtschaftliches Manöver. Derartigen Druck gebe es seit Jahrzehnten, für die Patienten wäre ein Verbot ein großer Schaden. „Ich sehe Homöopathie als seriöse und ernsthafte Heilkunst“, so der Experte.

Die Wolkersdorfer Hausärztin Ulrike Schuller-Schreib ist ebenfalls von der Seriosität der Homöopathie überzeugt: Es existiere eine sehr gute Studienlage, zudem ist Homöopathie nach WHO-Definition eindeutig Teil der evidenzbasierten Medizin. „Nach Robert Hahn (ein schwedischer Wissenschaftler, der kein Homöopath ist) müssten circa 90 Prozent aller Studien außer Acht gelassen werden, um die Wirksamkeit der Homöopathie zu übersehen“, unterstreicht Schuller-Schreib.

Thomas Francois/Shutterstock.com

Einen großen Vorteil der Homöopathie sieht die Ärztin vor allem darin, dass Kollegen damit ein größeres Therapiespektrum zur Verfügung steht. Weinschenk hält mögliche Verbote auch für einen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Patienten. Für die Leute zu entscheiden ist seiner Meinung nach Bevormundung. Auch Bezirksärztevertreter Oskar Kienast sieht in der Homöopathie etwas Gutes für die Patienten, selbst wenn es sich nur um einen Placebo-Effekt handle. Etwas anders als Weinschenk sieht dieser allerdings die Mündigkeit der Patienten: Ob eine homöopathische Therapie sinnvoll ist, sollen jene Fachleute entscheiden, die etwas davon verstehen.“

Kienast ist es in der Gegenüberstellung ein Anliegen, auf ein Problem der Schulmedizin hinzuweisen: „Patienten werden oft nicht ausreichend behandelt“, erklärt der Arzt. Das Problem rechtzeitiger Behandlung habe größere Priorität als Homöopathie. Die Komplementärmedizin als Sündenbock hinzustellen sei daher eine Zumutung. Am Beispiel Krankenhaus Nord verdeutlicht Kienast, dass der Output bei Einzahlungen von 30 Mrd. Euro in das Gesundheitswesen nicht immer die besten Früchte trägt.

Was berichten die Patienten selbst über die Wirksamkeit der Homöopathie? Jene Patienten, die sich für homöopathische Behandlungen entscheiden, wären meistens schon länger in Behandlung und erzielen laut Weinschenk mit der Schulmedizin nur Verschlechterungen. „Für Patienten ist die Homöopathie dann ein Hoffnungsschimmer“, erklärt Weinschenk.

Apotheker Klaus Dundalek sieht ein Verbot homöopathischer Präparate als zu drastisch. | zVg

Er ist überzeugt: Auch nach Verboten, würden die Patienten weiterhin die Präparate kaufen wollen. Möglicherweise dann in einer Drogerie. Schuller-Schreib spricht in diesem Zusammenhang einen wichtigen Punkt an: „Durch den Verkauf in den Apotheken ist gewährleistet, dass die Herstellung der Mittel sicher und nach gesetzlichen Vorschriften abläuft“, zudem ist auch die Beratung fachkundig.

Ähnlich sieht das auch Klaus Dundalek von der Apotheke Mistelbach, auch er ist überzeugt: Die medizinischen Methoden gehören in die Hände von Fachleuten. Zur Homöopathie generell ist Dundalek ebenfalls positiv eingestellt: „Homöopathie wirkt. Warum, ist nicht ganz klar. Die Ärzte arbeiten aber damit und wenn jemand davon überzeugt ist, hilft es auch besser.“ Er sieht den Behandlungserfolg von der Zuwendung zum jeweiligen Patienten abhängig.