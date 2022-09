Im Wahllokal herrscht Hochbetrieb

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Für Wahlhelfer bedeutet der Wahlsonntag viel Arbeit: Zu den Aufgaben gehört beispielsweise zu überprüfen, ob die Person überhaupt wahlberechtigt ist oder eine Wahlkarte mithat. Die Vertrauenspersonen überprüfen, ob die Beisitzer korrekt arbeiten.

„Die meisten Personen, die als Wahlhelfer kommen, haben das schon öfter gemacht - sie sind also ein eingespieltes Team und es gibt relativ wenig Probleme“, sagt Christian Schrefel, Sprecher der Grünen im Bezirk Mistelbach. Die Hauptaufgabe der Wahlhelfer sei es, die demokratisch korrekte Abwicklung der Wahl zu gewährleisten.

Es sei zwar nicht immer einfach, genügend Wahlhelfer zu finden, letztendlich werden aber immer alle Stellen besetzt, erklärt Silvia Schneider, Geschäftsführerin der Bezirks-SPÖ.

Grund dafür sei die große Verantwortung, die man trägt. In kleineren Ortschaften werden die Sprengel teilweise zusammengelegt, wenn nicht alle Posten besetzt werden können - das war dieses Mal jedoch nur in zwei Gemeinden der Fall. „Ich bin den Leuten sehr dankbar, die sich da den ganzen Tag hinsetzen. Das ist nicht selbstverständlich“, so Schneider.

