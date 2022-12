Bezirk Mistelbach: Junge Wirtschaft spricht gezielt Jungunternehmer an

Werbung

Nach einem bereits durchgeführten Vernetzungstreffen unter dem Titel „Summercocktail“ in der Taverna Gyros gibt es schon den nächsten Termin für die Mitglieder: Ein Treffen am 21. Dezember ab 18.30 Uhr beim Gastrostand von Junge Wirtschaft-Mitglied Benjamin Hymer im Rahmen des Mistelbacher Eiszaubers am Hauptplatz.

„Über den Gründungsprozess hinaus, der von den Bezirksstellen sehr gut begleitet wird, wollen wir darüber hinaus neben den Bezirksstellen und den Fachorganisationen Ansprechpartner für Unternehmerinnen und Unternehmer unter 40 Jahren sein. Wir wollen uns dabei nicht nur als Netzwerkpartner sehen, sondern in der Folge auch inhaltliche Punkte der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer transportieren und gemeinsam weiterentwickeln. Alle Interessierten dieser Gruppe der jungen Wirtschaftstreibenden sind gerne eingeladen sich mit uns auszutauschen. All jene die derzeit die freiwillige Mitgliedschaft bei der Jungen Wirtschaft noch nicht nutzen, können sich gerne bei uns melden“, gibt Eisenhut den Weg für die nächste Zeit vor.

„Es freut mich, dass Christina Eisenhut mit ihrem sehr motivierten Vorstandsteam auf die Mitglieder zugeht, Angebote bietet und auch versucht den Kreis der Jungen Wirtschaft in Mistelbach auszubauen und zu stärken“, streut Bezirksstellenobmann Vizepräsident Kurt Hackl dem neuen Team Rosen.

