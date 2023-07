Kalkputz für Weinkeller: Bauberater legten Hand an

Kalkputztechniken standen im Mittelpunkt einer Weiterbildung der Kellergassen für Bauberater. Organisiert wurde dies in Watzelsdorf bei Retz (Bezirk Hollabrunn) durch das Kellergassenmanagement Niederösterreich und die Baudirektion des Landes.

Um gleich voll in die praktische Arbeit zu gehen, wurde nicht nur Putzmörtel aus Sand und gelöschtem Kalk hergestellt, sondern gleich im historischen Presshaus der Familie Haresleb aufgebracht. Kalkputz-Experte Robert Kuttig zeigt im Anschluss weitere Renovierungsprojekte, darunter auch sein Mühlengebäude in Watzelsdorf. Kuttig veranschaulichte zudem das Trockenlöschen von Kalk und gab praktische Tipps bei der Sanierung von Lehm-Mauern. Welcher Kalk wird wie verwendet, wie mischt man Kalkfarbe und wie wird der Feinputz aufgetragen? All das wurde auch praktisch durchexerziert, damit die Teilnehmer konkret und mit Erfahrung Auskunft geben können.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf begrüßt die praxisnahe Ausbildung zur Erhaltung der Kellergassen und wünscht sich, dass auch die Professionisten zu den traditionellen Handwerkstechniken ausgebildet werden. Mit dabei auch Gerold Esser vom Bundesdenkmalamt, der sich auch in der Freizeit sehr mit Mühlen, aber auch mit Kellergassen im Weinviertel auseinandersetzt. Den Abschluss machte eine Kellergassenführung mit Josef Diems in der Maulavern-Kellergasse von Zellerndorf.

Anmeldungen für die Kellergassen-Bauberatungen sind für Kellerbesitzer unter https://www.noe-gestalten.at/kellergassen-privat/ jederzeit möglich.