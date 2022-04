Kalkulierbare Energiepreise als Ziel

Werbung

Zu einer Zeit, als sich alle noch dazu entschieden, Gas, das damals als umweltfreundlicher als der übliche Hausbrand mit Holz und Kohle eingestuft wurde, zu verwenden, entschied sich der Ort Poysbrunn für einen eigenen Weg:

Bereits 1986 wurde von den Poysbrunner Energiepionieren rund um Josef Braunstingl ein Biomasseheizwerk mit einer Aufdach-Solaranlage zur Warmwasserbereitung errichtet. Poysbrunn stand damals wie viele andere Orte vor der Entscheidung: Gasanschluss oder eben dieses nachhaltige Modell eines Biomasseheizwerkes.

Der Ort hat diesen Schritt seither nicht bereut: Auch als es 2018 einen Großbrand in der Anlage gab, war innerhalb kürzester Zeit ein Notprogramm aufgebaut, um die Häuser zu heizen. Im Juni 2019 konnte dann die neue „Biosolar Poysbrunn“ in Betrieb genommen werden. Die Anlage versorgt den Ort ganzjährig mit nachhaltiger Heizwärme und Warmwasser und das unabhängig von den derzeit immens gestiegenen Energiepreisen bei Öl und Gas. Zur Wärmebevorratung wurde ein 100.000 Liter Pufferspeicher errichtet. Derzeit werden 110 Abnehmer mit Wärme aus regionalem Waldhackgut und Sonnenenergie versorgt. Es ist ein Vorzeigeprojekt hinsichtlich Ressourceneffizienz und Klimaschutz.

Auf Biomasse setzt man auch in Wolkersdorf: Die Ökoenergie Wolkersdorf betreibt in der Stadt drei Biomasse-Nahwärmeanlagen, wobei an der dritten Anlage auch Industriebetriebe beteiligt sind und ihre Anlagen beheizen. Die beiden rein für die Wohnbevölkerung ausgerichteten Biomasse-Anlagen versorgen ein Leitungsnetz von über sechs Kilometer. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat der Stadt sogar, den Ausbau dieser Energieform aktiv zu forcieren, das Leitungsnetz weiter auszubauen und potenzielle Kunden dezidiert anzusprechen.

Rund um den Weinviertler Photovolatik-Pionier PVT Neudorf entstand eine Energieerzeugergemeinschaft um erneuerbare Energie: Die Energie-Genossenschaft soll künftig über von ihr betriebene Photovoltaik-Anlagen ihren Mitgliedern kostengünstige Energie zur Verfügung stellen. Auch Mitglieder können zukünftig ihre PV-Anlagen in die Energiegemeinschaft einbringen und davon profitieren.

„Die steigenden Energiepreise, derzeit über 30 Cent, machen es für Industrie und Gewerbe noch attraktiver in Photovoltaikanlagen zu investieren, um langfristig die Stromkosten zu stabilisieren. Diese liefern nämlich immer zum gleichen Strompreis von 6-8 Cent bei klassischen Hausanlagen“, sagt Johannes Rindhauser von PVT International. In den letzten fünf Jahren konnte ein großer Schritt in der technologischen Entwicklung gemacht werden, sodass auch ohne staatliche Zuschüsse eine Stromeinspeisung ins Netz sinnvoll ist. „Durch die neuen gesetzlichen Regelungen soll der Ausbau weiter vorangetrieben werden und eine Verzehnfachung der Leistung erreicht werden“, betont Rindhauser.

Neuer Laaer Stadtteil wird energieautark

„Wir haben so viele PV-Anlagen auf den Dächern der Häuser und der Carports im Greenpark Laa, dass wir mit den entsprechenden Speichermedien energieautark sein werden“, sagt Investor Rudolf Schütz, der zwischen der Laaer Neustadt und dem Kellerhügel derzeit sein Projekt LaaPlus entwickelt: Derzeit ist eine Erzeugergemeinschaft in Gründung, an der sich in einem ersten Schritt nahe Firmen und die Gemeinde mit PV-Anlagen auf ihren Dächern einbringen können. In einem weiteren Schritt wird die Erzeugergemeinschaft auch für Privathaushalte in der Stadt Laa geöffnet. Und im finalen Ausbau werden alle Orte und Gemeinden, die am Umspannwerk Laa hängen, am Projekt teilnehmen.

„Für die Teilnehmer wird der Strom insofern billiger, weil die Netzkosten wegfallen“, sagt Schütz. Außerdem könne die Energiegemeinschaft planbare Strompreise anbieten. Mitte April sollen die ersten Anlagen am Ärztezentrum und am Carport davor installiert werden.

