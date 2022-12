Keine großen Sprünge bei Einkommen zu erwarten

Werbung

Mistelbach ist der einzige Weinviertler Bezirk, in dem gegenüber dem Jahr 2020 das Medianeinkommen stieg - was angesichts der Tatsache, dass er an viertletzter Stelle im landesweiten Ranking liegt, nur ein schwacher Trost ist: Nur in Gänserndorf, Hollabrunn und Krems-Land verdienen die Menschen noch weniger.

Die Arbeiterkammer erhebt jährlich das Medianeinkommen: Das ist jenes Einkommen bei dem 50 Prozent der Menschen mehr bzw. weniger bekommen, als der Medianwert, nicht zur verwechseln mit dem Mittelwert.

AK-Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer. Foto: AK

Gegenüber 2020 gab es im Bezirk einen realen Einkommensgewinn von 0,53 Prozent, lag aber mit 2.116 Euro immer noch 10,7 Prozent unter dem NÖ Einkommensniveau. Die anderen Bezirke im Weinviertel verloren dabei: In Gänserndorf sank das Medianeinkommen und 1,04 Prozent, in Korneuburg um 1,15 Prozent und in Hollabrunn, ohnehin vorletzter Bezirk im NÖ-Ranking, gar um 1,44 Prozent.

Bei den Frauen fiel der reale Zuwachs mit +0,75 Prozent etwas höher aus, als bei den Männern (+0,40 Prozent). Trotzdem verdienen Frauen im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt im Bezirk immer noch 19,2 Prozent weniger. Und zwischen den Geschlechtern: Das Medianeinkommen lag bei den Frauen um 36,6 Prozent unter dem der Männer. „Nur in sechs NÖ Bezirken war die Differenz noch größer“, heißt es in der Studie. Ein starkes Indiz dafür, dass viele Frauen in Teilzeitbereichen beschäftigt sind.

„Wir sind Viertletzter in NÖ“, sagt Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer: „Positiv wirkten sich sicher die Lohnsteigerungen bei unseren Leitbetrieben beispielsweise bei Gebauer & Griller aus Poysdorf, Manner und Kotányi aus Wolkersdorf und die Jungbunzlauer aus.“ Das Thema Betriebsansiedelungen sei noch nicht messbar, aber da viele Betriebe im Niedriglohnniveau seien, prophezeit Westermayer: „Da wird es auch keine großartigen Sprünge im Niederösterreich-Ranking nach vorne geben.“

