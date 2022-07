Keine Helfer – Vereine mussten zusperren

Werbung

Der Gang von Franz Buchinger über den leeren Großengersdorfer Sportplatz ist das Sinnbild für das Funktionärssterben im Sport. Es ist still geworden um den SCG, denn der Spielbetrieb des ehemaligen Vereins der 1. Klasse Nord wurde wegen Mangels an freiwilligen Helfern eingestellt.

Bei einer Generalversammlung vor wenigen Wochen wurde nach Personen gesucht, die sich mehr für den Verein einbringen möchten, aber da diese nicht gefunden wurden, wurde das Aus beschlossen. Einer, der sich lange einbrachte, ist Franz Buchinger. Er war 22 Jahre Obmann, am Ende Kassier-Stellvertreter, er bringt das Problem auf den Punkt: „Wenn es immer weniger Helfer gibt, bleibt für die, die was tun, immer mehr Arbeit über. Und wer mag das?“ Die Alternativangebote seien heute viel größer als früher, blickt er zurück: „Als ich begonnen habe, hat es nur den Sportverein und die Musikkapelle im Ort gegeben, das ist ja inzwischen ganz anders.“ Und wenn jemand nicht von klein auf beim Verein sei, wäre es schwer, ihn dafür zu begeistern.

Bis zum Aus war Patrick Pöschl Spielertrainer in Großengersdorf, er wirkt regelrecht erleichtert, als er über seinen Wechsel nach Prottes spricht: „Dort bin ich endlich nur Spieler und muss nicht mehr alles machen. Wenn ich nicht spielen würde, hätte ich in Großengersdorf wahrscheinlich auch noch die Getränke ausschenken müssen (lacht).“

Aber es soll nicht das endgültige Aus des Vereins sein, betont Buchinger und hofft, dass es doch noch eine Zukunft für den SCG gibt: „Es wäre so schade um diese schöne Anlage im Wald, da spielt man doch gerne Fußball. Vielleicht geht der Verein Leuten ab, die sich deshalb dazu entschließen, zu kommen, und mithelfen wollen.“

Auch der USV Kettlasbrunn, zweimaliger Meister in der Bezirksklasse, gab im Mai bekannt, den Spielbetrieb einzustellen. Die Funktionäre seien amtsmüde gewesen. Ein Beispiel dafür ist Obmann Alexander Bachmayer, der schon selbst Spieler in Kettlasbrunn war, dem Verein viele Jahre vorstand und nebenbei als Platzwart tätig war. Ursprünglich wollte der Vorstand diesen Schritt schon früher, im Mai des Vorjahres, vollziehen.

Suche nach Freiwilligen per Brief an Bevölkerung

Trainer und Sektionsleiter Jürgen Hollaus brachte damals aber den Einwand, dass die Zeit bis zum Beginn der Saison zu knapp sei. Daher habe man sich zu einer weiteren Saison durchgerungen. Im Februar der abgelaufenen Spielzeit setzte der Vorstand noch einmal alle Hebel in Bewegung, um den Verein zu retten. An alle Haushalte im Dorf wurde ein Schreiben übermittelt, darin wollte man wissen, ob jemand eine Funktion übernehmen möchte. Gemeldet hat sich niemand.

Wie es auch laufen kann, zeigt als Positivbeispiel die Frauenmannschaft der FSG Paasdorf. Mit dem Meistertitel in der Gebietsliga lief es sehr gut. Das Erfolgsgeheimnis sei der große Zusammenhalt, der sowohl unter den Spielerinnen als auch in der Führungsetage herrscht. Das zeigte auch die Corona-Zeit, erzählt Trainerin Manuela Kurzweil: „Wir sind in der schwierigen Zeit richtig zusammengewachsen“. Die Männerabteilung des Vereins musste hingegen Anfang des Jahres zusperren. Grund: Personalnot.

Auch gut läuft es beim UFC Michelstetten, dem Meister der Bezirksklasse. Dort ist die Bereitschaft der Jungen, eine Funktion im Verein zu übernehmen, ein wichtiger Faktor. Darüber hinaus bestehe der Vorstand dennoch zumeist aus denselben Akteuren, was Kontinuität zeigt.

Langzeit-Trainer Roman Haas sieht auch für die Spieler, die großteils aus dem Ort und den Nachbardörfern kommen, einen großen Anreiz, in Michelstetten zu spielen.

