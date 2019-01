„Der Automarkt ist verrückt, aber stabil“, sagt Autohändler Gernot Wiesinger aus Mistelbach. Auch wenn die Zahl der Erstanmeldungen bei Autos im Vorjahr im Bezirk um rund vier Prozent gesunken ist, liege das im Rahmen üblicher Schwankungen.

„Aussagekräftiger wären da die Verkaufszahlen, weil Tagesanmeldungen und Vorführwägen die Statistik verzerren“, sagt auch Volvo-Händler Gerhard Karl. Das beträfe vor allem die Statistiken für Elektro-Autos. Wie sich die angemeldeten Fahrzeuge, insgesamt 2.303 im Vorjahr im Bezirk, auf Benziner, Diesel und Elektorautos verteilen, sagt die Statistik nicht.

"E-Mobilität ist in Wolkersdorf im Vorjahr komplett eingeschlafen“Walter Tauscher

Landesweit hatten 55,8 Prozent der angemeldeten Autos einen Benzinmotor (+14,5 Prozent gegenüber 2017), 39,1 Prozent fuhren mit Diesel (-21,9 Prozent). 2,2 Prozent waren reine E-Autos, 2,5 Prozent der Neuanmeldungen hatten einen Hybrid-Motor (Benzin/Elektro).

Wie schaut‘s im Bezirk aus? Den globalen Trend bestätigen auch die Autohändler im Bezirk. Bei den Kleinwägen wird lieber zum Benziner gegriffen, die großen Autos und Pendler greifen eher zum Diesel. „Früher hat jeder einen Diesel gekauft. Jetzt wird mit dem Kunden genau definiert, was er braucht“, erzählt Walter Tauscher vom Wolkersdorfer Autohaus Lamberg aus der Praxis. Der Trend zum Benziner sei aber nicht so stark, wie in den Medien behauptet, schränkt Klaus Mayer vom Autohaus Mayer ein. In der Stadt greife man mehr zum Benzinantrieb, am Land bleibe der Dieselmotor beliebt.

Stichwort E-Mobilität: Wie schaut’s da im Bezirk aus? „Das ist in Wolkersdorf im Vorjahr komplett eingeschlafen“, sagt Walter Tauscher. Wer ein E-Mobil in der Region wollte, hat sich damit in den Vorjahren eingedeckt. Große Skepsis bei diesem Thema ortet auch Ewald Stöger vom Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Mitte im Wirtschaftspark Mistelbach. Der Grund? Unklarheiten bei den Kunden in puncto Infrastruktur und Handhabe.

"VW genießt Vertrauen der Kunden"

Stichwort VW-Krise: Haben es die Händler im Bezirk zu spüren bekommen? „Wir hatten viele Diskussionen mit Kunden“, sagt Gernot Wiesinger: „Aber im Verkauf haben wir das nicht gespürt. Die Marke VW genießt weiterhin das Vertrauen der Kunden.“ VW-Händler Walter Tauscher ergänzt: „VW hat sehr treue Kunden.“ Was sich auch in der Statistik widerspiegelt: Die meisten neu angemeldeten Autos sind VW.