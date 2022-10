Kindergarten für Zweijährige: Der Bedarf ist noch nicht abschätzbar

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis Zweijährige:

Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

Welchen Bedarf das für den Bezirk Mistelbach bedeutet, weiß derzeit noch niemand, die Gemeinden sind gerade dabei, ihren Bedarf zu errechnen bzw. abzuschätzen. Denn gerade im Speckgürtel um Wien macht auch der Zuzug die Prognosen unsicher.

In Mistelbach hat man derzeit einen fünfgruppigen Kindergarten im Projektgebiet Zaya-Mühlbach am östlichen Stadtrand in Entwicklung und man weiß jetzt schon, dass, ist dieser Kindergarten gebaut, man im Jahr darauf mit der Entwicklung des nächsten Kindergartens starten muss. „So gesehen war das ein glücklicher Zufall, dass wir den Kindergarten im Osten schon geplant haben“, sagt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll. Der derzeit jüngste Kindergarten, jener im Norden der Stadt, wurde übrigens erst 2018 eröffnet.

Ausbau des Kindergartens in Ulrichskirchen

In Ulrichskirchen wird bereits der Ausbau des Kindergartens geplant. Bisher gibt es in der ganzen Gemeinde fünf Gruppen, auch das sei aber zu wenig, so Bürgermeister Ernst Bauer. Unter den jetzigen Voraussetzungen bräuchte es bereits sechs Kindergartengruppen; es sind jetzt sieben bis acht neue Gruppen in Planung. Das ist eine Vorgabe der Landesregierung - anders sei der erwartete Zustrom an Kindern nicht zu regeln, sagt der Bürgermeister. „Die Kinder können dann schon gegen halb 7 Uhr morgens kommen und bis fünf oder halb sechs Uhr abends bleiben“, erklärt Bauer. „Es ist wichtig, dass jede Mutter und jeder Vater, die arbeiten gehen wollen, auch einen Platz für den Nachwuchs findet.

Grundstücke bereits angekauft

„Es ist alles noch sehr vage, die konkrete Planung startet erst im Winter“, so Bauer. Die Grundstücke seien aber bereits angekauft, die Verträge werden bald unterschrieben. Ein Architekt wird dann einen groben Plan entwerfen, der von Pädagoginnen und Eltern durchgeschaut wird. Es werden also auch diejenigen miteinbezogen, die der neue Kindergarten dann direkt betrifft. Alles andere ist aber noch sehr ungewiss - es ist nicht einmal klar, ob es eines oder zwei Gebäude werden. „Fix ist: wir brauchen neue Regelungen und mehr Gruppen. Bis wir mehr wissen, wird noch einiges an Wasser in der Donau fließen, sagt man so schön“, erklärt Bürgermeister Bauer.

Auch in Wolkersdorf ist ein Ausbau des Kindergartens geplant: Drei neue Gruppen solle es geben - ob der Ausbau bis 2024 zu bewerkstelligen sei, ist aber fraglich, so Bürgermeister Dominic Litzka. Vor allem die Planung ist nicht einfach: Es ist zwar seitens der Landesregierung eine Aufstockung des Kindergartenfonds vorgesehen, trotzdem seien es erhebliche Kosten, die da auf die Gemeinde zukommen werden. Geplant sei aber, die neuen Kindergärten architektonisch energieoptimiert zu bauen, so Litzka.

Betroffen sind auch die Landgemeinden: In Bernhardsthal ist man sich nicht ganz sicher, was da auf die Kommune zukommt: „Wir haben derzeit zwei Gruppen. Wenn wir eine dritte brauchen, werden wir das in den nächsten zweieinhalb Jahren umsetzen müssen“, sagt Bürgermeisterin Doris Kellner.

