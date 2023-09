Kirchsteiger: „Den ÖKB fit für die Zukunft machen“

„Wir gehören viel mehr in die Medien. Aber nicht mit Berichten, wo irgendwer bei einem Kriegerdenkmal steht, sondern wie wir aktiv an Projekten arbeiten“, sagt Walter Kirchsteiger. Seit April ist er Hauptbezirksobmann des Kameradschaftsbundes. Sein Ziel: Den ÖKB zukunftsfit zu machen.

Die größte Herausforderung für die Kameraden ist aktuell die Mitgliederfrage: Manche Ortsverbände sind überaltert, und in vielen gibt es zwar Mitglieder, aber niemanden, der sich als Funktionär in die erste Reihe stellen will.

„Wir haben im Vorjahr in NÖ 640 Mitglieder verloren, nur weil wir Ortsverbände auflösen mussten, weil sich kein Vorstand gefunden hat“, sagt Kirchsteiger. Der Verein werde dann bei der BH aufgelöst und das verbleibende Geld karitativen Einrichtungen oder dem Roten Kreuz gespendet. Im Bezirk Mistelbach musste dieser Weg noch nicht bestritten werden, aber immer wieder mussten in der jüngeren Vergangenheit Funktionäre aus Nachbar-Verbänden im Vorstand einspringen, um temporär im Vorstand auszuhelfen.

„Unser Hauptaugenmerk muss darauf liegen, neue und vor allem junge Mitglieder zum Verband zu bekommen“, sagt der Hauptbezirksobmann. Das könnte unter anderem damit geschehen, dass der ÖKB wieder die Wehrberatung macht und junge Menschen rund um Stellung und Einrückung berät und zur Seite steht: Welche Rechte hat man bei der Stellung, wo und wann kann man einrücken, Wunschtermine für einen Einrückungstermin. „Das geht bei uns ganz ohne Vitamin B und ohne Politik“, sagt Kirchsteiger. Denn der Kameradschaftsbund hat hier eine offizielle Kooperation mit dem Militärkommando NÖ.

Mit diesem Erstkontakt könnten dann auch Interessenten angesprochen werden. „Die werden nicht sofort Funktionäre. Aber wenn die Disco-, Freundinnen- und Hausbauzeit vorbei ist, kann man versuchen die Leute in eine Funktion zu bringen.“ Der ÖKB hat sich übrigens mittlerweile geöffnet: Funktionen stehen jetzt auch Frauen offen, für die Mitgliedschaft ist mittlerweile ein absolvierter Wehrdienst nicht mehr notwendig.

„Die Jugend für den ÖKB begeistern kann man allerdings nicht, wenn man das Image der ewigen Marschierer hat, die nur vor dem Kriegerdenkmal stehen“, sagt der pensionierte Bundesheer-Vizeleutnant: Und es ist nicht nur so, dass die Jugend im Verein auch junge Mitglieder anlocke. Wenn sich der Verein aktiv in das Ortsleben einbringt, Projekte umsetzt, dann seien Jüngere auch bereit, hier mitzuarbeiten. „Der Ortsverband Wildendürnbach zum Beispiel hat einen sehr jungen Vorstand mit einem Altersschnitt von um die 40. Bürgermeisterin Manuela Leisser betont immer, dass der ÖKB aus dem kulturellen Leben im Ort nicht mehr wegzudenken sei“, weiß der Hauptbezirksobmann. Beispielsweise sorgte der ÖKB Wildendürnbach dafür, dass der Friedhof neue Tore bekam. In anderen Orten mit überalterten Vorständen ginge die Arbeit hingegen schleppend: „Aber da nenne ich jetzt keine Beispiele“, schmunzelt Kirchsteiger.

Die Kameradschaftsverbände wurden nach der Schlacht von Königgrätz 1861 als Krieger- und Veteranenvereine gegründet mit dem Zweck, heimkehrenden Soldaten zu helfen. Dieses „sich um den anderen Kümmern“ sei einer der wesentlichen Grundsätze, die in der Arbeit der Vereine weitergetragen werden sollte. „Die, die in der Nostalgie der Kriegserinnerungen schwelgen, gibt es ohnehin nicht mehr“, sagt Kirchsteiger: „Wir haben kaum mehr lebende Kriegsteilnehmer.“

Stichwort Kriegerdenkmal: „Ich glaube nicht, dass da jemand, der die Sache ernst nimmt, Helden gedenkt. Das waren keine Helden, die da in den Krieg geschickt wurden. Das waren alles Opfer“, sagt Kirchsteiger. Beim ÖKB werde allen Gefallenen gedacht, eine spezielle Verehrung einzelner Personen lehnt er ab: „Alle Namen auf einem Kriegerdenkmal sind Namen von Opfern!“ Und so denke auch der Großteil der ÖKBler, ist er überzeugt. In diesem Zusammenhang sieht Kirchsteiger auch eine der Aufgaben des ÖKBs als Mahner vor den Gräueln des Krieges: „Wir dürfen nie vergessen, welche Verbrechen an den Menschen die beiden Weltkriege waren“, stellt er klar.

Kirchsteiger selbst kam über das Bundesheer nach Mistelbach: Der gebürtige Steirer aus St. Johann in der Haide kam 1998 in die Bolfras-Kaserne und ging dort als Aufklärer 2020 in Pension. Beim ÖKB ist er seit 1977, 2010 wechselte er in den Stadtverband Mistelbach und danach in den Ortsverband Schrick. Im Hauptbezirk war er bis zuletzt Hauptbezirks- und Viertelskommandant, bevor er die Obmannschaft übernahm, als Alois Kraus diese Funktion überraschend zurückgelegt hatte: „Es ist ein sehr fordernder Job“, lacht Kirchsteiger: „Seit April war ich schon auf 42 Veranstaltungen.“ Warum sein Vorgänger das Handtuch geworfen hat? „Das hat er nie begründet“, sagt der Hauptverbandsobmann. Aber er nimmt an, dass es eben mit der zeitintensiven Tätigkeit zu tun hat.

Der Hauptbezirk Mistelbach besteht aus vier Bezirksverbänden und 37 Ortsverbänden mit rund 2.100 Mitgliedern. Infos zum ÖKB gibt es auf der neu überarbeiteten Homepage noe.oekb.net. „Da haben wir jährlich 18.000 Zugriffe, Tendenz stark steigend, weil die Jungen sehr internetaffin sind“, weiß der Hauptbezirksobmann. Und das werde jetzt der ÖKB auch.

Interessenten können sich übrigens jederzeit bei den jeweiligen Orts- oder Stadtobmännern melden.