Bezirk Mistelbach: Knapp 1.000 mehr auf Jobsuche .

"Auch bei uns im Bezirk Mistelbach hat sich die Lage ab Mitte März zugespitzt: Die Arbeitslosigkeit ist rasant angestiegen", sagt die Leiterin des AMS Mistelbach Marianne Bauer "So hatten wir in der ersten Märzhälfte noch ein minus von 9,2 Prozent an Arbeitssuchenden gegenüber dem Vorjahr, doch dann ist die Zahl um 33,8 Prozent gestiegen, dies ist der höchste Bestand seit mehr als zehn Jahren.“ 3.153 Menschen sind ohne Job, knapp 1.000 mehr, als vor einem Jahr.