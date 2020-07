„Als Unternehmer hat man die Verantwortung für seine Mitarbeiter und ihre Familien“, sagt Rauchfangkehrer Adalbert Svec. Als der Corona-shutdown kam, waren für ihn Kündigungen kein Thema. Er schickte seine neun Mitarbeiter in Kurzarbeit, mittlerweile ist die für alle wieder beendet.

„Ich will, dass meine Kunden zufrieden und sicher sind, da bringt es mir nichts, wenn meine Mitarbeiter in Kurzarbeit daheim sind“, sagt Svec. Wie haben andere in der Branche die Zeit überbrückt, in der es keine Hausbesuche von Rauchfangkehrerin geben durfte? „Manche haben mit Urlaubsabbau gearbeitet. Das war bei uns aber keine Option, weil wir einen dreiwöchigen Betriebsurlaub im Sommer machen, den wollten wir nicht angreifen“, sagt Adalbert Svec: „Dass unsere Mitarbeiter bei der Kurzarbeit mitgemacht haben, war auch ein großer Vertrauensvorschuss“, ist er sich bewusst. Die Umsetzung der Kurzarbeit sei übrigens problemlos erfolgt: „Wir hatten rasch den entsprechenden Bescheid“, sagt er und streut AMS-Bezirksstellenleiterin Marianne Bauer Rosen: „Wir wurden da gut betreut.“ Vom AMS und von der Wirtschaftskammer: „Und das, obwohl sich manchmal die Informationen, die wir hatten, binnen Stunden geändert haben“, kann Bauer jetzt über die hektische Zeit zu Beginn des Shutdowns der Wirtschaft scherzen.

Auch wenn sich die Lage am Arbeitsmarkt langsam stabilisiert: Mit 2.651 Jobsuchenden Ende Juni liegen die Zahlen immer noch um 39 % über denen des Vorjahres, 374 Stellen waren dem gegenüber als offen gemeldet. Entsprechend sucht das AMS aktiv offene Stellen bei den Betrieben. Das merkt man an der Zahl der Vermittlungsvorschläge für Jobsuchende: Die steigt von Mai (1.942 ) auf Juni (2.284) deutlich an und liegt sogar über denen des Juni des Vorjahres. Diese Anstrengungen schlagen sich in der Erfolgsstatistik des AMS nieder: 747 Personen mit Vormerkung beim AMS fanden einen Job, 233 gemeldete Stellen konnten besetzt werden.

Wo gibt es derzeit offene Stellen? „Die meisten Stellen verzeichnet das AMS Mistelbach Ende Juni in den Bereichen Handel (104), Bau (86), Warenerzeugung (30), Beherbergung und Gastronomie (28) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (19). In den Bereichen Handel (+37), Verkehr und Logistik (7) sowie im Bereich Beherbergung und Gastronomie (7) gibt es sogar mehr als im Vormonat Mai“, sagt Marianne Bauer.

Viele Unternehmen setzten statt auf Kündigungen weiterhin auf Kurzarbeit, aktuell sind im Bezirk Mistelbach 1.551 Personen in Kurzarbeit.

Seit Beginn des Shutdowns wurden beim AMS Mistelbach 952 Anträge bearbeitet, 7.488 Arbeitnehmer waren seither in Kurzarbeit. Bisher wurden 13 Mio. Euro an Kurzarbeitsbeihilfen an Betriebe ausgezahlt.