Ein Mal Landessieger und drei Mal Vize-Landessieger: Das ist die erfreuliche Bilanz des Feuerwehr-Bezirks bei den Landes-Feuerwehrbewerben im Waldviertler Gastern am Wochenende:

Die Damen aus Großharras zeigten der Männerwelt, wie es geht und holten den Landessieg in Bronze ohne Alterspunkte, in Silber wurden sie dritte. Die Männer stellten sowohl in Bronze, als auch in Silber ohne Alterspunkte den Vizelandessieger.

„Wir haben alles versucht und alles gegeben. Mehr war in der Saison 2018 nicht drin.“Harald Gepp, Kommandant der FF Oberkreuzstetten

Großharras’ FF-Kommandant Stefan Schirxl ist entsprechend stolz auf seine Truppe: „Es hat sich schon während des Bewerbes abgezeichnet, dass Großharras bei einem Platz in den vorderen Reihen mitmischen wird. Auf die erreichten Plätze bin ich sehr stolz“, erzählt er und berichtet weiter, dass die Gruppe schon während der ganzen Saison gute Leistungen erbracht hat. Die siegreichen Feuerwehrleute wurden von ihm gemeinsam mit dem Musikverein Großharras und der Ortsbevölkerung empfangen.

Ein Vizelandesmeister für die Kottingneusiedler Damen-Wettkämpfer in Silber ohne Alterspunkte, ein dritter Platz für die Damen in Bronze ohne Alterspunkte, die Plätze fünf und sieben in Bronze und Silber mit Alterspunkten für die Männer: Das ist die Bilanz für die FF Kottingneusiedl: „Wir sind halt schon über 30 Jahre Wettkämpfer“, sagt Kommandant Manfred Koch, der in Bronze auch den Gruppenkommandanten ausübt. Da spielt schon die Routine mit. Und hier schlägt Erfahrung das Alter, denn zwei der Herren zählen bereits 58 Lenze und laufen noch immer zwei Mal wöchentlich am Trainingsplatz zur Hochform auf.

Die stets guten Leistungen der Gruppe mit Alterspunkten brachte ihnen beim diesjährigen Bewerb eine besondere Belohnung ein. Denn nach drei hintereinanderliegenden Siegen in Bronze in den Vorjahren, durfte Manfred Koch heuer den Wanderpreis, eine Florianistatue, für immer entgegennehmen.

Beide Kottingneusiedler Wettkampf-Mannschaften sind mit den Leistungen für den Bundesbewerb 2020 in St. Pölten qualifiziert.

Wie ein Landessieg glänzt für die Ottenthaler der achte Platz in Silber mit Alterspunkten: Denn die Wehr bekam erstmals bei einem Landesbewerb einen Ehrenpreis von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „412,69 Punkte sind eine großartige Leistung“, freute sich Ottenthals Bürgermeister Erwin Cermak beim Empfang der Wettkampfgruppen am Sonntag beim Ottenthaler Feuerwehrhaus. „Mit dem erlangten Ehrenpreis für diese Platzierung wurde ein seit Langem gestecktes Ziel erreicht. Eine erfolgreiche Bewerbssaison fand ihren krönenden Abschluss“, jubelte auch Feuerwehrkommandant Rainer Klampfer.

Rene Hobersdorfer, Kommandant der FF Bullendorf ist mit den Leistungen seiner Wehr recht zufrieden: In Silber ohne Alterspunkte wurde der 14. Platz errungen. Ebenso wurde beim „Fire Cup“, einem Laufbewerb, zu dem nur die besten 20 Wehren des Vorjahres zugelassen waren, der vierte Platz erreicht.

Nicht in den vorderen Rängen zu finden, ist heuer die FF Oberkreuzstetten, eigentlich immer ein heißes Eisen, geht es um den Landessieg: „Wir haben alles versucht und alles gegeben. Mehr war in der Saison 2018 nicht drin“, sagt FF-Oberkreuzstetten-Kommandant Harald Gepp.

Der Grund für das mäßige Abschneiden (17. in Bronze mit Alterspunkten, keine Platzierung in Silber mit Alterspunkten): Ein akuter Bandscheibenvorfall beim Kommandanten und fehlende Ersatzwettkämpfer: Gepp trat mit seiner Truppe trotz der Schmerzen an, die Verunsicherung wirkte sich aber auf die Leistungen aus.

Und in Silber traten sie nach der Auslosung einfach ab, da Gepp aus gesundheitlichen Gründen nur Melder oder Kommandant hätte machen können. „Ein Landessieg wäre möglich gewesen, weil das Leistungslevel heuer nicht sehr hoch war“, trauert Gepp der Chance nach.

Aufgezeigt haben die jungen Mannschaften, wenngleich auch hier die Personaldecke dünn ist. Jetzt fordern die Dreier einen Krisengipfel und die Reduktion von drei auf zwei Wettkampfgruppen: „Wir werden uns nach dem Sommer zusammensetzen und eine Lösung finden, damit wir in der nächsten Wettkampf-Saison wieder schlagkräftig sind“, sagt Gepp.

