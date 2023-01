Landtagswahl 2023: Vier alte Hasen und ein Newcomer

Werbung

Wenn die Weinviertler am 29. Jänner zur Urne schreiten, dann werden sie im Bezirk Mistelbach die Wahl zwischen den fünf bereits im Landtag vertretenen Listen haben. Und auch bei den Spitzenkandidaten gibt es lediglich einen, der noch nie ganz vorne auf einer Liste stand.

Die ÖVP geht mit Landtagsabgeordneten Manfred Schulz als Inhaber des Direktmandates an der Spitze in die Wahl. Er ist seit 2008 im Landtag: „Ich will mich weiter im Bezirk einbringen“, sagt der Bauernbündler. Auf Listenplatz zwei steht Kurt Hackl, Landes-Vize beim Wirtschaftsbund. Auch er hat sein Mandat seit 2008. Bei der Wahl 2018 verpasste die ÖVP das zweite Direktmandat um knapp 50 Stimmen, weshalb Hackl über ein Landeslistenmandat des Wirtschaftsbundes in das Landesparlament kam.

Manfred Schulz (ÖVP).

Die SPÖ schickt Bezirksfrauenvorsitzende Claudia Musil ins Rennen. Auch sie stand schon mehrmals an den vorderen Plätzen einer Bezirksliste. Für den Wahlkampf hat sie sich extra Urlaub genommen: „Ich bin als Frauenvorsitzende schon viel unterwegs, aber das jetzt wird noch viel intensiver“, sagt sie. Für ein Direktmandat müsste die SPÖ gegenüber 2018 rund 4.000 Stimmen zulegen.

Michael Bernard geht einmal mehr als Bezirks-Chef auch als Listenerster für die FPÖ in die Wahl: „Ich habe jetzt fünf Jahre Erfahrung bei der Arbeit im Bundesrat, ich hab keine einzige Sitzung gefehlt“, sagt der Poysdorfer. Er wolle weiter für die Bevölkerung arbeiten, egal, ob im Bundesrat oder im Landtag: „Mit 53 bin ich noch lange nicht so weit, dass ich politisch in Pension gehe“, lacht Bernard.

Bei den Grünen wird Christian Schrefel einmal mehr an der Spitze stehen: „Ich mach das jetzt seit 20 Jahren und wollte eigentlich, dass jetzt jemand Jüngerer als Spitzenkandidat antritt“, erzählt Schrefel. Die seien aber aufgrund ihrer Lebensumstände noch nicht bereit, an der Spitze zu stehen: „Also wurde ich gebeten, noch einmal als Spitzenkandidat zu gehen.“ Schrefels Nachsatz: „Immerhin geht es bei uns im Bezirk eh um kein Mandat, insofern war auch das Gedränge überschaubar.“

Einziger Neuling: Der Mistelbacher Leo Holy, einziger Gemeinderat der NEOS im Bezirk und Finanzstadtrat in Mistelbach, wird die NEOS-Bezirksliste in die Wahl führen: „Ich möchte meine Erfahrung aus der Stadtpolitik in die Politik einbringen. Es ist mir wichtig, jetzt das Richtige zu tun und nachhaltige Lösungen in die Wege zu leiten“, sagt der Mistelbacher.

Leo Holy (NEOS).

