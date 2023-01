Landtagswahl: Alle für neues Miteinander

Werbung

Mit welchen Erwartungen gehen die Spitzenkandidaten der fünf wahlwerbenden Parteien in die Auseinandersetzung?

ÖVP: Mehr Miteinander nach der Wahl.

„Ich erwarte mir schon, dass nach der Wahl wieder im Miteinander für die Menschen gearbeitet wird“, sagt Landtagsabgeordneter und ÖVP-Spitzenkandidat Manfred Schulz. Die Umfragen vor der Wahl prognostizieren ja den Verlust der absoluten Mehrheit für seine Fraktion.

SPÖ: Menschen zuhören, nicht über sie bestimmen.

„Ich erwarte mir, dass die Absolute der ÖVP fällt, um NÖ vielfältiger zu gestalten“, sagt SPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Musil: Pflege, leistbares Wohnen, Ausbau der Kinderbetreuung und Kinderbildung seien Bereiche, die reformbedürftig sind.

„Den Menschen zuhören, nicht über sie bestimmen ist für die Zukunft des Landes und seiner Menschen sehr wichtig“, findet die Bockfließerin.

FPÖ: Absolute muss fallen.

„Die Absolute der ÖVP muss fallen“, gibt FPÖ-Spitzenkandidat als Ziel vor: „Ziel ist, dass wir gestärkt aus der Wahl hervorgehen, damit wir unsere Themen besser vertreten können.“

Kann er sich eine breite Koalition zum Sturz der ÖVP und einen andersfärbigen Landeshauptmann vorstellen? „Wir waren immer eine Partei, die niemanden ausgegrenzt hat“, sagt Bernard und lässt sich diese Option offen.

Grüne: Keine Koalition mit FPÖ.

„Ich erwarte mir, dass wir nach der Wahl so zusammenarbeiten, wie wir das in Wolkersdorf und Mistelbach schon vorleben“, sagt Grünen-Spitzenkandidat Christian Schrefel: Hier gibt es eine breite Zusammenarbeit (fast) aller Fraktionen: „Demokratie braucht Erneuerung, andere Mehrheiten und keine absoluten Mehrheiten.“ Dass die schwarze Mehrheit im Land fallen wird, steht für Schrefel außer Frage: „Die Marke ÖVP ist so diskreditiert, dass die ÖVPler mit Fake-Parteinamen antreten und mein Freund Kurt Hackl (ÖVP) eine Wahlveranstaltung macht, bei der das Wort ÖVP nicht mal vorkommt“, sagt Schrefel.

An eine breite Koalition aller Parteien gegen die ÖVP, um einen Landeshauptmann aus einer anderen Fraktion zu erzwingen, glaubt Schrefel übrigens nicht: „Nachdem wir nicht mit den Blauen zusammengehen, ist das unwahrscheinlich. Es braucht eine klare Kante gegen rechts.“

NEOS: Das Ruder herumreißen.

Für Leo Holy, Spitzenkandidat der NEOS, ist die Landtagswahl die Chance, „das Ruder herumzureißen“: „Wir müssen weg von dieser zukunftsvergessenen Politik im Land, die sich nur mit sich selbst und ihrem Machterhalt beschäftigt.“ Es gehe darum, jetzt das Richtige zu tun und die Zukunft in den Fokus zu rücken, indem die Korruption im Land beendet und nachhaltige Maßnahmen für ein leistbares Leben in die Wege geleitet werde.

