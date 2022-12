Landtagswahl: FPÖ geht mit mehr Frauen ins Rennen

Werbung

„Ich glaube, wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt, Frauen und Männern, gefunden“, sagt FPÖ-Bezirksparteiobmann und Bundesrat Michael Bernard. Die FPÖ und die Grünen fixierten in der Vorwoche ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl am 29. Jänner 2023.

Bernard selbst steht nicht nur an der Spitze der Bezirksliste – in dieser Hinsicht ein symbolischer Akt, da die FPÖ in keinem einzigen Bezirk ein Direktmandant hat – er wurde auf der FPÖ-Landesliste auf Platz zehn gereiht. Die FPÖ hat derzeit elf Mandate und eine Kandidatin vor dem Poydorfer sitzt im Nationalrat und wird damit vermutlich ihr Mandat nicht annehmen. Damit ist für den Bundesrat der Wechsel in den Landtag greifbar nahe.

Immerhin fünf Frauen finden sich auf der Wahlliste der FPÖ für den Bezirk Mistelbach. Bei den Grünen sind es nur zwei. Warum? „Weil seit der Statutenreform nur noch Parteimitglieder auf die Liste dürfen“, sagt Bezirkssprecher Christian Schrefel. Er ist übrigens nicht unter den Top-10 auf der Landesliste zu finden.

In Erstellung ist die Bezirksliste der NEOS: „Aber da ich der einzige Gemeinderat im Bezirk bin, werde ich wohl an der Spitze unserer Bezirksliste stehen“, sagt der Mistelbacher Leo Holy. Diesmal nicht auf der Liste wird die Spitzenkandidatin der vergangenen Wahlen, Daniela Beißer, sein.

